Hospital Santo Tomás garantiza normalidad en servicios de Nefrología y Hemodiálisis

El Hospital Santo Tomás (HST) informó que los servicios de Nefrología y sus áreas técnicas no se han identificado situaciones que comprometan la continuidad ni la calidad de la atención brindada a los pacientes en dicho programa

A través de un comunicado oficial, el Dr. Luis Carlos Bravo, director médico del nosocomio, aseguró que la calidad de la atención se mantiene.

Además, detalló que actualmente, el programa de hemodiálisis brinda cobertura a más de 500 pacientes, quienes reciben tratamiento tres veces por semana.

Respecto a los recursos necesarios, la institución señaló que no se ha evidenciado desabastecimiento de insumos ni medicamentos que afecte la atención continua y eficiente de los pacientes.

Por otra parte, el Dr. Bravo aclaró que el equipo especializado para las tomografías se encontraba fuera de servicio por labores de mantenimiento preventivo; ya ha sido reactivado y se encuentra operando con normalidad.

En cuanto a la infraestructura, Bravo confirmó que ya se han ordenado medidas correctivas para mejorar las instalaciones físicas del edificio. Para ello, se ha gestionado un acto público con el fin de iniciar las obras de remodelación y reparación próximamente.