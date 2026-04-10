Ingenieros del Ejército de Estados Unidos evalúan daños en el puente de las Américas



El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, informó que un equipo de ingenieros del Ejército estadounidense se encuentra en el país realizando una evaluación técnica del Puente de las Américas, luego del incendio registrado el pasado lunes.

De acuerdo con el diplomático, los especialistas llegaron el jueves y permanecerán en Panamá hasta el martes. Está previsto que el próximo lunes presenten una evaluación final que será entregada al presidente José Raúl Mulino y al ministro de Obras Públicas, quienes tomarán las decisiones correspondientes sobre las acciones a seguir.

Cabrera destacó que el trabajo se realiza de manera conjunta entre ingenieros del MOP y del Ejército de Estados Unidos, con el objetivo de determinar posibles vulnerabilidades en la estructura del puente tras el incidente.

“Estamos trabajando en conjunto para evaluar el estado del puente y analizar cualquier tipo de afectación provocada por la explosión”, señaló.

El embajador también recordó que el puente, construido entre 1959 y 1962, cuenta con planos que están bajo resguardo de autoridades estadounidenses, los cuales ya han sido compartidos con las autoridades panameñas para facilitar el análisis técnico.

Asimismo, indicó que no se descarta enviar muestras a laboratorios en Estados Unidos en caso de ser necesario, aunque también existe la posibilidad de realizar los estudios dentro del país.

“Siempre estamos trabajando con Panamá, nuestros amigos y socios, para asistir en todo lo que podamos”, agregó Cabrera.

Estas evaluaciones serán clave para definir las medidas de seguridad, reparación o rehabilitación de esta importante estructura vial del país.

