Instituciones de salud pública recopilan datos para enfrentar escasez

Ante la escasez de especialistas que registra el sistema de salud pública en Panamá, diversas instituciones se han unido con el objetivo de crear un sistema de información de recursos humanos integrado para definir con certeza el número de médicos, laboratoristas, enfermeras y administrativos que hacen falta para atender la demanda nacional, lo que facilitará la toma de decisiones y reestructuración del sector previo a la integración de la Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud (Minsa).

Yarisel Martínez, representante del Departamento de Recursos Humanos del Instituto Oncológico Nacional (ION), reveló que la entidad necesita aproximadamente 20 oncólogos más para su óptimo funcionamiento, por lo que el nuevo sistema les ayudará a ubicar a estos profesionales que, en algunos casos, ejercen en zonas en las que el número de pacientes con cáncer es minoritario.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señaló que el objetivo de esta interfaz es dotar al país de una base de datos unificada y realista sobre el sector, ya que manejar este tipo de información de manera individual dificulta el manejo de crisis y padecimientos de la población.

Por su parte, Dagoberto Vega, jefe de planificación de Recursos Humanos del Minsa, reconoció que en el país existe una brecha importante en la distribución del personal de salud, deficiencia que será subsanada con los resultados que arroje esta plataforma.

Mencionó que estos indicadores también servirán para establecer los incentivos que ofrecerán a los especialistas de hospitales regionales y áreas de difícil acceso con la finalidad de que se mantengan en sus puestos de trabajo.

La planilla del Minsa, hasta el mes de marzo, estaba compuesta por 718 médicos especialistas, 1,571 galenos generales, 190 veterinarios y 628 odontólogos, es decir, unos 3,107 colaboradores.

El director nacional de informática del Minsa, Eduardo Amador, detalló que a través de la plataforma se podrá verificar el nombre, género, cargo, región, especialidad e institución de todo el recurso humano del país que se dedica al sector salud. '



La planilla del Minsa, hasta el pasado mes de marzo, estuvo compuesta por 718 médicos especialistas, 1,571 galenos generales, 190 veterinarios y 628 odontólogos, es decir, unos 3,107 colaboradores.



El Instituto Oncológico Nacional (ION) necesita aproximadamente 20 oncólogos más.

"Es la primera vez que se tendrán en una sola plataforma todos los datos del recurso humano del país; esto es muy importante", aseveró.

La CSS, en los próximos meses, también estaría incluyendo su información a la interfaz para una completa integración.