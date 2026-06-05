Panamá Ballet Fest 2026 rinde homenaje a Margot Fonteyn y celebra el talento emergente de la danza

Desde la Ciudad de las Artes, el país vivió una velada inolvidable con la inauguración del Panamá Ballet Fest, un encuentro internacional que coloca a Panamá en el mapa cultural y rinde homenaje a la legendaria Dame Margot Fonteyn, ícono mundial del ballet clásico cuyo legado sigue inspirando a generaciones de artistas.

La gala reunió a más de cien bailarines provenientes de once países, quienes ofrecieron un despliegue técnico y artístico de primer nivel, convirtiendo la noche en un acto de reconocimiento al esfuerzo y la trayectoria de los profesionales de la danza en Panamá.

Además, el festival otorgó medallas institucionales que llevan el nombre de figuras históricas de la danza nacional, entre ellas la Medalla Margot Fonteyn a la Trayectoria Excepcional, concedida a Raisa Gutiérrez, Brenda Arias, Josefina Nicoletti y Alberto González, como símbolo de gratitud por su aporte invaluable al ballet clásico.

De igual manera, se entregaron distinciones como la Medalla Teresa Mann a la Gestión Cultural, recibida por Josefina Nicoletti y Patricia Galindo, la Medalla Joyce Vives a la Danza Moderna, otorgada a Mireya Navarro, y la Medalla Julio Araúz a la Joven Promesa, que reconoció el talento emergente de Anna Sofía Calvo, reafirmando el compromiso del festival con el relevo generacional.

Por otra parte, la Ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, expresó su agradecimiento a los homenajeados, destacando la constancia y el sentido de comunidad que caracteriza al gremio, y subrayó que estas figuras han abierto las puertas para que nuevas generaciones celebren y fortalezcan la danza.

Asimismo, la velada incluyó el estreno de una obra del coreógrafo internacional Eduardo Blanco, quien regresó al país tras quince años de ausencia, y contó con la participación de figuras de renombre como Viengsay Valdés, directora del Ballet Nacional de Cuba, consolidando al festival como un espacio de encuentro artístico de gran nivel.

Esta actividad cerró la noche con distintas presentaciones por las compañías invitadas que ofrecieron diversas presentaciones que cerraron la noche con un despliegue de talento y diversidad, destacando al Panamá Ballet Fest como el espacio oficial anual para el justo reconocimiento del patrimonio humano de la danza y de impulsó para nuevos espacios para el desarrollo de las artes escénicas, fortaleciendo a la danza como una expresión fundamental de la cultura.