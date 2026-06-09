Intercambios académicos con Colombia fortalecerán la formación de los estudiantes

Ampliar las oportunidades académicas y profesionales de los panameños en el exterior es uno de los objetivos principales de la embajada de Panamá en Colombia; por ello, su participación en la Expo Vacacional Futuro 360°, organizada por el Ministerio de Educación (Meduca), busca que los estudiantes conozcan las ventajas y ofertas que brinda dicho país en distintas áreas del conocimiento humano.

El sistema educativo colombiano, según Mario Galindo Boyd, embajador de Panamá en Colombia, le permite a los panameños fortalecer habilidades personales, afianzar conocimientos, mejorar competencias y desarrollar independencia y capacidad de adaptación, elementos indispensables para facilitar su acceso al campo laboral nacional e internacional.

La embajada, en ese sentido, logró que ocho universidades colombianas expusieran a la comunidad educativa sus planes de estudio, permitiéndoles tener un marco de referencia más amplio al momento de elegir la institución universitaria en la que desean profesionalizarse.

"Por más de un año hemos trabajado en convencer a los rectores de las grandes universidades de Colombia para que hagan presencia en Panamá y ofrezcan condiciones ventajosas a los estudiantes", explicó Boyd Galindo.

Aunque los nexos académicos entre ambas naciones siempre han existido, de acuerdo con el diplomático, en los últimos años no han sido aprovechados como deberían. El número de panameños estudiando en Colombia es reducido, una situación que considera que debe cambiar; por ello, seguirá impulsando sus bondades a nivel nacional.

"Este es solo el principio; más universidades han manifestado su interés en participar, venir a Panamá para que los alumnos las conozcan y apoyar a las entidades ya establecidas con información, homologación de títulos, entre otros", dijo a este medio.

Mencionó que estos acercamientos, además de beneficiar a los jóvenes, contribuyen con la integración de ambas naciones, fortaleciendo sus relaciones diplomáticas e intercambio de conocimientos y tecnología.'



Las universidades colombianas participantes del encuentro son: Universidad de Los Andes, Universidad Externado de Colombia, Universidad del Rosario, La Pontificia Universidad Javeriana, Universidad UNMINUTO, Universidad ICESI, Universidad EAFIT y Universidad CESA.



El sistema educativo colombiano, según Mario Galindo Boyd, embajador de Panamá en Colombia, le permite a los panameños fortalecer habilidades personales, afianzar conocimientos, mejorar competencias y desarrollar independencia y capacidad de adaptación, elementos indispensables para facilitar su acceso al campo laboral.



Se extenderá hasta el 11 de junio.

La ministra Lucy Molinar, por su parte, ha reiterado que esta iniciativa ofrece a los jóvenes una guía clara y concreta sobre las múltiples opciones académicas y profesionales que tienen a su disposición.

Las universidades colombianas participantes del encuentro, que se extenderá hasta el próximo 11 de junio, son: Universidad de Los Andes, Universidad Externado de Colombia, Universidad del Rosario, La Pontificia Universidad Javeriana, Universidad UNMINUTO, Universidad ICESI, Universidad EAFIT y Universidad CESA.

Conferencias

La conferencia inaugural estuvo a cargo de Amazon Web Services y se espera la participación de empresas como Google, Microsoft, Intel, Canva, Amazon, entre otras.

Más de 10 mil estudiantes serán beneficiados con esta iniciativa.