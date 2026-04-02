Jornada nacional de vacunación contra la influenza inicia el lunes 6 de abril

A partir del lunes 6 de abril se iniciará la aplicación a nivel nacional de 384 mil dosis contra la influenza, anunció el Ministerio de Salud (Minsa).

La entidad detalló que el miércoles llegó al país el primer lote con dichas vacunas y se espera que en los próximos días lleguen los lotes restantes con 384 mil y 98 mil dosis, hasta completar 1,200,000 dosis.

De acuerdo con el Minsa, las vacunas serán aplicadas de forma gratuita en las instalaciones del Minsa, la Caja de Seguro Social (CSS) y hospitales privados.

El Minsa reiteró la importancia de vacunarse cada año contra la influenza, ya que este virus cambia constantemente, lo que hace necesario actualizar las vacunas para brindar una mejor protección a la población. Además, la inmunidad que genera la vacuna disminuye con el tiempo.

Agrega que vacunarse no solo reduce el riesgo de contagio, sino también la probabilidad de sufrir complicaciones graves, hospitalización e incluso fallecimiento, especialmente en las personas más vulnerables.

El Minsa reitera que los grupos prioritarios de vacunación son: adultos mayores de 60 años, embarazadas, niños menores de 5 años (con especial atención a los menores de 1 año), pacientes con enfermedades crónicas, personas con sistemas inmunocomprometidos, enfermedades cardiovasculares, pulmonares, renales, hepáticas o anemia falciforme; así como funcionarios y estudiantes de ciencias de la salud, y trabajadores esenciales y de alto riesgo.