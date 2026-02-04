La promesa es tener listo el nuevo oncológico en octubre de 2027

En un terreno contiguo al Hospital de Cancerología, dentro de Ciudad de la Salud, ya se está moviendo la tierra para la construcción del nuevo hospital del Instituto Oncológico Nacional (ION).

Este miércoles, se realizó el acto formal del inicio de los trabajos de una instalación moderna de nueve pisos que la empresa contratista se ha comprometido a que esté lista en octubre de 2027, precisamente, el mes de la lucha contra el cáncer.

Hay que recordar que durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-14) se elaboraron los planos y se dotó el presupuesto necesario para la construcción del nuevo ION, sin embargo, las administraciones que siguieron no le prestaron atención.

Al inicio de este Gobierno, se evaluó la necesidad de construir la instalación, debido a que se había inaugurado el Hospital de Cancerología en Ciudad de la Salud.

Ante la realidad de que cada año aumentan los casos de cáncer en el país y se detectan un promedio superior a 5,000 dentro de los 12 meses del calendario, se decidió construir el hospital.

En diciembre, el Gobierno anuncia que será una realidad, por medio de una adenda al contrato entre la Caja de Seguro Social (CSS) y la constructora Riga Services, S.A., a un costo de $72 millones.

El edificio tendrá una sala de quimioterapia ambulatoria con 90 sillones, 8 camas para tratamientos prolongados, un laboratorio clínico y molecular de última generación, 92 consultorios para 15 especialidades clínicas y un edificio de estacionamientos con 272 espacios en seis niveles.'



El Hospital Oncológico inició en la Avenida Justo Arosemena y posteriormente fue trasladado al antiguo Hospital Gorgas, en las faldas del Cerro Ancón.



La instalación se quedó chica ante la demanda de pacientes que buscan atención, quienes deben madrugar para poder recibir los servicios.



La Caja de Seguro Social (CSS) decidió construir el Hospital de Cancerología, inaugurado en junio de 2024, el cual posteriormente es operado por el Oncológico, tras acuerdo con la CSS.



En el interior funciones salas especializadas para pacientes oncológicos, como las de David y Los Santos.

Julio Santamaría, director del ION, consideró que el Oncológico es un ejemplo exitoso de la integración y unificación de la prestación de los servicios de salud en el país.

El 71% de sus pacientes son asegurados y por eso se crea el Hospital de Cancerología que cuenta con tres aceleradores lineales que brindan 150 radioterapias por día, las cuales sumadas a las 150 que se practican en Ancón, hace un total de 300 diarias.

Por otra parte, a mediados de marzo, en el segundo piso de este hospital, se abrirá un área de cuidados paliativos con 22 habitaciones individuales.

Con referencia al nuevo edificio, Santamaría dijo que cuatro pisos serán para consulta externa, con 92 consultorios, lo que debe descongestionar el servicio.

Las dos últimas plantas serán para servicios administrativos y las fundaciones de pacientes con cáncer también tendrán su espacio.

Y así como ocurre con el actual hospital, el nuevo también será docente, para formar a los futuros oncólogos, cirujanos oncológicos, radiooncólogos y ginecólogos oncológos.

Por su parte, el presidente de la República, José Raúl Mulino explicó que se identificó que la mayoría de los pacientes oncológicos son asegurados, lo que permitió diseñar un esquema de unificación de servicios, bajo la coordinación del ION, sin incrementar significativamente el gasto público.