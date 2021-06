Las Naciones Unidas podría ayudar al abastecimiento de medicinas en la Caja de Seguro Social

Las Naciones Unidas (ONU) podría ayudar para resolver el problema de desabastecimiento de medicamentos como ha hecho en otros países de la región.

Esa es la propuesta de la Comisión de Alto Nivel para mejorar el sistema público de salud (CAN).

Para sus integrantes, este es el primer problema a atacar de forma inmediata, el cual viene antes de la pandemia y que resiente toda la población.

Julio Osorio, dirigente médico, es consciente de que hay problemas en la logística, como explicó la administración de la Caja de Seguro Social (CSS).

Sin embargo, agregó, que por encima de eso hay un oligopolio de productores y distribuidores de medicamentos que deciden qué traer al país y qué no traer y eso es parte del desabastecimiento.

Osorio planteó que las Naciones Unidas, por medio de la Oficina contra la Droga y el Delito (Unodc), ha prestado ayuda a países de la región como Guatemala, El Salvador y México para garantizar que siempre haya medicinas.

"No le van a quitar nada a los distribuidores; simplemente se importa lo que no hay en el país, lo que no es interesante traer, porque a lo mejor no produce ganancias", detalló el galeno.'



Todas las propuestas para el mejoramiento del sistema público de salud están plasmadas en el denominado "Libro Blanco".



Dentro de las medidas para mejorar la bioseguridad está la prevención de la mala praxis médica.



Proponen la reorganización de la red de instalaciones de salud, un tema que hace cuatro años se planteó y todavía no se culmina.



Las prestaciones en salud es el primer tema de los tres que tiene que abordar la comisión temática. Luego, seguirá lo relacionado a las prestaciones económica y después, riesgos profesionales.

En exposiciones de funcionario de la CSS ante la mesa plenaria del diálogo nacional se revelaron nudos críticos en la adquisición de medicamentos, lo que incide en que hace un mes hubiera un desabastecimiento superior al 12%.

Esto llevó a las autoridades de la institución a plantear como medida paliativa, la generación de vales médicos para adquirir medicinas que no haya en la CSS en farmacias privadas, lo que no es aceptado por grupos de pacientes y gremios médicos.

Cobertura

Otra propuesta formulada por la CAN es avanzar hacia la cobertura universal en salud en el que todo el mundo tenga derecho a todas las prestaciones.

"Si mañana me sale un tumor cerebral y soy aseador en una empresa, pues yo tenga derecho a que me operen la cabeza y me quiten ese tumor del cerebro", puntualizó Osorio.

Atención Primaria

Cambiar el modelo de salud a una estrategia de atención primaria, también debe ser visto con prioridad e implicaría la sectorización de toda la población en listas de adscripciones a cargos de equipos de salud.

"Es la única forma de que siempre exista un responsable de la salud para cada panameño", indicó Julio Osorio.

Desde el punto de vista humano, el especialista mencionó que existen panameños que se mueren y hasta ese desenlace, permanecían invisibles para el sistema sanitario.

Otras ideas mencionadas por la CAN, pasan por reorganizar el decreto que mandata la compensación de costos entre la CSS y el Ministerio de Salud (Minsa), "para que ni una institución se recargue sobre otra".

También, mejorar la bioseguridad en todo el sistema de salud, para evitar que se diga que "hay gente que entra con una cosa y sale con otra", dijo Osorio.

