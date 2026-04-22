Licencias sin sueldo enfrenta a Vamos con la Contraloría

Por falta del quórum reglamentario, se suspendió ayer la sesión de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.

A la reunión no asistieron los diputados de la bancada independiente Vamos, quienes mantienen una controversia con la Contraloría General de la República por el cambio del estatus laboral de 39 funcionarios de sus despachos, los que fueron colocados en licencia sin sueldo sin haberla solicitado.

Respecto a este tema de las licencias, la Contraloría aclaró que, con base en el Decreto 90-2019-DNMySC, la licencia sin sueldo por investigación es una acción de personal que se aplica para verificar el cumplimiento de funciones y el uso adecuado de los recursos del Estado.

Afirmó que no es una sanción, sino un mecanismo que permite realizar investigaciones con transparencia y respetando el debido proceso.

La institución precisó que a la fecha, únicamente siete funcionarios mantienen suspensión de pagos, como parte de procesos de verificación e investigación iniciados desde la segunda quincena de marzo.

El resto de los funcionarios ha recibido su salario de manera regular, incluyendo la primera quincena de abril.

Informó la entidad que, a partir de la segunda quincena de abril, la medida de licencia sin sueldo por investigación será aplicada de manera formal, conforme a lo establecido en el marco normativo vigente, extendiéndose a los funcionarios bajo evaluación.'

7

funcionarios indicó la Contraloría que mantienen el estatus de licencia sin sueldo. 39

empleados dice la bancada de Vamos que están de licencia sin sueldo sin haberlo solicitado.

Además, indicó que este tipo de medida no es nueva ni responde a una coyuntura específica. Durante el año pasado, la Contraloría aplicó licencias por investigación en distintos despachos de diputados, sin distinción política.

En ese contexto, recordó que el artículo 161 del Reglamento de Recursos Humanos de la Asamblea establece que únicamente el presidente y el secretario general pueden autorizar excepciones al registro obligatorio de asistencia. "Cualquier situación fuera de este marco debe ser evaluada conforme a la ley". recalcó la institución.