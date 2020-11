Luis Eduardo Camacho pide al vicepresidente José Gabriel Carrizo que peleé limpio

"No debe haber manipulación de la justicia, Magistradas del Tribunal Superior de Apelaciones deberían haberse declarado impedidas al tener ya tener conocimiento sobre el proceso contra Ricardo Martinelli y haber fijado una posición frente a este tema'', denunció Luis Eduardo Camacho vocero del Ex presidente.

Versión impresa

Camacho además indicó, que el fallo político que determina la anulación de la sentencia favorable tiene claros vicios de que es producto de la manipulación de la justicia por factores ajenos a ella.

De acuerdo a Camacho Castro, el presidente del Tribunal Superior de Apelaciones opinó contrario a las 2 magistradas que dieron su voto favorable, indicando con toda claridad que las magistradas emitieron una opinión más allá de lo que se solicitaba en el recurso presentado por el Ministerio Público.

Una de las magistradas, según Camacho: ¨ya había actuado en ese mismo proceso, cuando se discutía la solicitud de fianza, presentada por la defensa, votando en contra de ésta, que se solicitaba para Ricardo Martinelli¨, mientras que la otra trabajó como asistente del magistrado Abel Zamorano quien fue, también, uno de los que actuó como Magistrado Fiscal en el proceso contra el ex presidente.

El vocero de Martinelli denunció que ha tenido conocimiento de que algunos funcionarios, vinculados a la oficina del Vice Presidente José Gabriel Carrizo, han estado visitando despachos de instrucción y judiciales para hablar sobre temas vinculados a Ricardo Martinelli y ejercer presión, no siendo un secreto que él, aspira a ser el abanderado oficialista en la elección presidencial del 2024.

¨No hay problema que aspire y es su derecho; lo malo está en que pretendan eliminar a uno de sus principales contendientes en base a la manipulación indebida de la justicia y retomando el camino de la persecución política que siguió el expresidente Juan Carlos Varela¨ sostuvo Camacho, al tiempo que recordó que la manipulación política de la justicia y la persecución política le produjeron a Panamá y a los panameños graves consecuencias.

¨No puedo decir que el presidente de la república Laureno Cortizo tenga algo que ver y no tengo evidencia de ello, sin embargo, no puedo decir lo mismo del vicepresidente Carrizo¨, denuncio el Vocero de Ricardo Martinelli.

¨Nadie tiene dudas de que las acusaciones contra el expresidente Martinelli, fueron el producto de acciones ilegales de la procuraduría paralela que armaron Juan Carlos Varela, Kenia Porcelll en el Consejo de Seguridad y las pocas dudas de algunos escépticos; fueron despejadas por el contenido de los VarelaLeaks¨.

VEA TAMBIÉN: Gremios de la salud denuncian que se enfrentan a malas condiciones laborales, en medio de la pandemia de COVID-19

Estas ilegítimas presiones y manipulaciones políticas de la justicia, provenientes de figuras del oficialista, afectarán profundamente el ambiente de paz y estabilidad que requieren los diálogos y consensos nacionales que el país requiere para superar la crisis generada por el VarelaVirus-1419 y por la pandemia de COVID-19.

Luis Eduardo Camacho le envío un mensaje alto y claro a José Gabriel Carrizo:¨Yo le digo al vicepresidente que peleé limpio y no siga el camino que destruyó a Panamá, a los panameños y, especialmente, los más necesitados, quienes no se merecen esto; si quiere ser candidato, no tenemos problema con eso.

Estamos preparados para derrotarlo ampliamente; de hecho, su desempeño en el gobierno nos ayuda mucho.

¨El presidente Cortizo no debe permitir que las tempraneras aspiraciones de funcionarios de su gobierno, afecten su gestión y alejen su equipo de su principal responsabilidad; darle a los panameños buena calidad de vida; como en su momento hizo el ex presidente Martinelli¨.

VEA TAMBIÉN: BHN censa a familias de Las Veraneras en Burunga para iniciar trámites de titulación masiva

Finalmente, Camacho Castro indicó: ¨Para mi, el cariño y el apoyo del pueblo hacia mi brother Ricardo Martinelli, es tan grande que aunque se unan todos los otros posibles candidatos; los vamos a derrotar ampliamente¨.