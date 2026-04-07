Martinelli critica operaciones bajo el puente de Las Américas y respalda cancelación de concesión

El expresidente Ricardo Martinelli reaccionó a la explosión registrada ayer en la zona de La Boca, ubicada debajo del puente de Las Américas, que dejó un fallecido y dos bomberos con heridas leves.

Martinelli considera que debajo de una vía tan vital, como lo es el puente de Las Américas, no debería haber instalaciones de almacenamiento y tratamiento de combustible, debido al alto riesgo que representan ante un accidente de este tipo. A su juicio, un evento como este le causa un daño irreversible al país.

De acuerdo con el exmandatario, los dueños de la empresa son un cubano y un operador panameño vinculado a distintos gobiernos con “negocios turbios”, que requieren de una influencia para mantenerse, de gobierno tras gobierno.

De igual manera, felicitó a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) por cancelar la concesión a la empresa, medida que espera sea definitiva, ya que, según él, se escucha que están ofreciendo dinero para su reactivación.

Por su parte, el administrador de la AMP, Luis Roquebert, anunció ayer en conferencia de prensa la cancelación de la concesión a la empresa Panama Oil Terminals S.A. (POTSA), con el fin de garantizar una investigación eficaz por parte del Ministerio Público.

Roquebert explicó que el recinto portuario en el que se dio el siniestro tenía reclamos por deudas no saldadas con el Estado.

Dijo que la entidad tiene cero tolerancia en temas de accidente y de seguridad. "No cedemos en esa parte porque tenemos que prevenir las afectaciones de los seres humanos que trabajan ahí. Estaremos suspendiendo todas las operaciones hasta que el Ministerio Público aclare lo sucedido", afirmó.