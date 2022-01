Más del 80% de las hospitalizaciones y muertes por covid-19 son paciente que no completan esquema de vacunación

Más del 80% de las hospitalizaciones y las muertes por covid-19 en Panamá corresponde a pacientes que no han completado el esquema de vacunación.

De los 168 pacientes reportados hospitalizado en la semana 52 de la pandemia, el 85% no contaba con el esquema de vacunación o no estaba vacunada, sostiene Lourdes Moreno, jefa de Epidemiología del Ministerio de Salud.

Moreno sostiene que esta dinámica se mantiene para las dos primeras semanas del año 2022.

Para semana uno, el 86% de los pacientes hospitalizados de un total de 234 no completaron el esquema de vacunación, mientras que para la semana 2, de los 418 pacientes que ingresaron a salas o unidades de cuidados intensivo, el 83% no cumplían el esquema o no estaban vacunados.

El tema de las defunciones no es diferente, para esta última semana el 85.8% de las muertes corresponde a pacientes sin esquema completo de vacunación, mientras que el 14.2 % de los fallecidos pese a tener incluso la tercera dosis de vacuna contra la covid-19, sufrieron complicaciones por tener enfermedades crónicas no controladas.

Hasta el domingo 16 de enero, Panamá se registró 574,856 casos acumulados, de este total 372,658 de los contagiados corresponden al grupo etario de 20 a 59 años, unos 84,028 a adultos mayores a los 60 años y 101,993 son pacientes menores a los 20 años.

El país acumula 7,520 fallecidos, de estos 5,563 eran personas mayores de 60 años, 1,582 de 40 a 59 años. 339 pacientes de 20 a 39 años y 36 de los fallecidos eran pacientes menores a los 20 años.

Moreno insiste en que las vacuna son necesarias y no es necedad, ni acoso de las autoridades de Salud.

Este lunes el Consejo de Gabinete se reúne en una sesión extraordinaria para evaluar la adquisición de nuevas pruebas para detectar los covid-19 positivos.

Actualmente, son 56,965 los casos activos de los cuales 56,403 están en aislamiento domiciliario y 562 hospitalizados, 508 personas en salas y 54 en unidades de cuidados intensivos.

