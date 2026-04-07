Medios internacionales reaccionan a explosión debajo del puente de Las Américas

La fuerte explosión ocurrida ayer por la tarde en las inmediaciones del puente de Las Américas no solo alarmó a los residentes de la zona, sino que también captó rápidamente la atención de medios de comunicación internacionales, generando una amplia repercusión fuera de Panamá.

Diversos portales informativos destacaron la magnitud del suceso y el riesgo que representó para la población y la infraestructura del puente.

RT Noticias, uno de los medios digitales más influyentes de Rusia, fue de los primeros en reportar lo ocurrido.

En su cobertura señaló que un intenso incendio se originó tras la explosión de varios camiones cisterna en un centro de transporte y almacenamiento de combustible ubicado bajo el puente, lo que provocó que las llamas se propagaran con rapidez y pusieran en peligro tanto la estructura vial como a los conductores que transitaban por el área.

De igual manera, el portal argentino El Litoral informó que el primer estallido se produjo mientras uno de los camiones era abastecido, lo que desencadenó una reacción en cadena de explosiones consecutivas.

Según el medio, esta situación complicó considerablemente las labores de los equipos de emergencia y elevó la preocupación entre los residentes cercanos.

Por su parte, la revista colombiana Semana resaltó la magnitud de las detonaciones y la impresionante columna de humo que se elevó sobre la ciudad, visible desde distintos puntos.

El medio también indicó que la intensidad del fuego obligó a las autoridades a evacuar la zona y a ordenar el cierre total del puente de Las Américas mientras se evaluaban los posibles daños estructurales y se garantizaba la seguridad de la población.

La cobertura internacional ha puesto en evidencia la importancia estratégica de esta vía, considerada una de las principales conexiones entre la Ciudad de Panamá y el interior del país.

El cierre temporal del puente ha generado preocupación por las afectaciones en la movilidad, el transporte de mercancías y la vida cotidiana de miles de personas, lo que explica el amplio interés que el incidente ha despertado en la prensa internacional.