Meduca no ha definido cuándo comenzarán las clases semipresenciales

La fecha de regreso a clases semipresenciales todavía no está definida y dependerá de una última reunión que sostengan las autoridades de los ministerios de Salud (Minsa) y Educación (Meduca).

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, informó que por esta razón todavía no se ha divulgado el decreto que autorizaría la modalidad educativa.

"Tenemos pendiente una reunión con la ministra (de Educación) para terminar de definir si, en efecto, todo comienza entre el 12 y el 16 de abril y si hay que ajustar algunos artículos", dijo el titular.

Sucre afirmó que hay padres de familia que desean que se reinicien las clases presenciales, pero todo va a depender de la situación en materia de salud de cada región educativa.

Gremios de educadores cuestionaron que se desconozca cómo fue el proceso de certificación de las escuelas donde se van a iniciar las clases semipresenciales.

Informaron que docentes de colegios que están en la lista para iniciar el lunes se pronunciaron diciendo que no asistirán, porque no han sido vacunados y no hay agua ni condiciones mínimas para regresar a estos planteles.

"Alguien está mintiendo en este proceso de certificación para iniciar a empujones la educación semipresencial", consideró Fernando Ábrego, de la Asociación de Profesores (Asoprof).'



La intención del Meduca fue tener un año escolar 2021, que iniciara de forma semipresencial, algo que fue detenido por el repunte del coronavirus en las primeras semanas del año.



Según la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, más de 2,300 escuelas cuentan con sus comités escolares instalados para vigilar las medidas de bioseguridad.



Se prevé mejorar las condiciones de 825 escuelas, cuyas matrículas son inferiores a 25 alumnos.

Agregó que reconocen que los estudiantes aprenden mejor a través de clases presenciales, pero piden que este retorno sea de manera responsable y segura, como dispone una guía elaborada por las propias autoridades de salud y educación, en septiembre de 2020.

Este retorno a las escuelas se aceleró en cuestión de días, ya que se había determinado que el primer trimestre, que no llega ni a la mitad, sería virtual para todo el país.

Sobre este particular, el diputado del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), Leandro Ávila, quien propuso un proyecto que está pendiente de sanción o veto por parte del Ejecutivo y que establece ajustes al costo de la matrícula para escuelas y universidades particulares, intuye que detrás del cambio de decisión del Meduca hay presiones.

"Todo esto me huele a la gran presión que han venido ejerciendo los dueños de escuelas y universidades particulares", indicó.

Por su parte, contrario a lo planteado por el ministro de Salud, el diputado Alaín Cedeño, del circuito 8-10, aseguró que la percepción en el área que representa es que los padres de familia no quieren enviar a sus hijos a las escuelas.

"No veo ninguna razón para ese apuro, si en este momento estamos implementando las medidas correspondientes para controlar los contagios", sostuvo.

Los educadores, por su parte, afirman tener comunicación de 37 asociaciones de padres de familia que decidieron no enviar a sus hijos a las escuelas por lo que resta del año lectivo.

Serán 427 escuelas las que serán abiertas para clases semipresenciales.