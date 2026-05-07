Meduca realiza más denuncias por diplomas falsos; AEVE reacciona

De momento unos 230 funcionarios del Ministerio de Educación entre docentes y administrativos han salido en desbandada de esa institución en medio de las investigaciones por presuntos actos de corrupción por las que el Meduca ha interpuesto unas 140 denuncias ante el Ministerio Público (MP).

Según Meduca desde que inició esta administración le han dado seguimiento a una serie de denuncias, relacionadas con personas fallecidas que continuaban cobrando salarios, hurtos en centros educativos, malversación de fondos, cobro indebido de salarios y uso de documentación falsificada.

Tras las denuncias, Meduca asegura que alrededor de 200 colaboradores y docentes han presentado su renuncia.

Reacción

El subsecretario de la Asociación de Educadores Veragüense (Aeve), Abundio Concepción, calificó la denuncia como un show mediático.

"Nosotros hemos denunciado en el Ministerio Público al asesor legal Jaime Castillo, porque no tiene idoneidad, y ella (la ministra) no ha hecho absolutamente nada", sostuvo Concepción.

Agregó Concepción que Castillo no tiene idoneidad y que es quien lleva el caso de los educadores separados por ejercer su derecho a huelga.'

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querellas realizó el Meduca por los supuestos diplomas falsos en el sistema público. 41

casos adicionales relacionados con este tema presentarosn ayer en el Ministerio Público.

Sostiene el docente que son funcionarios de recursos humanos los que se prestan para alterar y falsificar diplomas, porque ellos no tienen las claves para ingresar y realizar tales modificaciones en los documentos.

El docente explicó que el personal de recursos humanos de Cárdenas sí puede ingresar al sistema y de ahí la sorpresa de la ministra de que hay funcionarios de su propio gobierno involucrados en este tema.

Por esta razón sostiene que los diplomas falsos solo son una "cortina de humo" para tapar otros problemas que tiene el ministerio.

A juicio del profesor, el tema de los diplomas falsos busca distraer la atención de la problemática que existe en Educación.

