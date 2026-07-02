MiAmbiente fortalece la cultura ambiental con proyectos de educación y conservación

La protección del medioambiente es un compromiso intergeneracional, esencial para la salud de los ecosistemas y la calidad de vida de las comunidades. Sin embargo, las cifras recientes reflejan retos significativos: entre 2001 y 2025, Panamá experimentó la pérdida de miles de hectáreas de bosque natural. Se estima que el 79% de esta deforestación es consecuencia de la expansión agrícola, el uso intensivo de fertilizantes, la ganadería, el desarrollo de infraestructura y los incendios forestales.

Ante este panorama, el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) ha intensificado sus estrategias de conservación, educación y reforestación. El objetivo central es transformar la cultura ciudadana, promoviendo una relación más responsable con la naturaleza a través de la educación sostenible y la participación activa de los sectores locales.

Acción territorial y participación comunitaria: Las jornadas ambientales lideradas por la institución han tenido un impacto directo en las provincias de Chiriquí y Panamá Oeste, así como en la comarca Ngäbe Buglé. Estas actividades se han centrado en la siembra de especies nativas, una técnica clave para la recuperación de suelos degradados y el embellecimiento de los espacios públicos.

De manera paralela, la organización de ferias comunitarias y ciclos de capacitación ha permitido integrar a estudiantes, líderes locales y voluntarios. Este esfuerzo multisectorial no solo busca reforestar, sino generar un cambio de paradigma en las nuevas generaciones, fortaleciendo los valores de cooperación y responsabilidad compartida sobre los recursos naturales del país.

Alianzas estratégicas para un futuro resiliente. El éxito de estos programas se sustenta en alianzas estratégicas entre instituciones públicas y la empresa privada, cuya colaboración ha sido determinante para visibilizar la importancia de la gestión ambiental. En conjunto, estas iniciativas reflejan un esfuerzo nacional coordinado por construir comunidades más verdes, resilientes y sostenibles, garantizando la preservación del patrimonio natural de Panamá para el futuro.