MIDES abre camino a los jóvenes con innovación, emprendimiento y oportunidades

Bajo el liderazgo de la ministra Beatriz Carles de Arango, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) vuelve a abrir las puertas a la juventud panameña con la segunda edición de la Feria de Innovación y Emprendimiento Juvenil, versión Chiriquí.

Tras el éxito de la primera edición, realizada en el Centro de Convenciones de Ciudad del Saber en alianza con Senacyt y Ciudad del Saber, donde participaron más de 700 jóvenes, el MIDES llevará este 3 de octubre esta plataforma a los terrenos de la Feria de las Flores y del Café en la provincia de Chiriquí, ampliando su alcance territorial.

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La feria reunirá en un solo espacio zonas de exhibición y comercialización, mentorías express, networking, exposición de proyectos científicos y tecnológicos, un "Pitch Challenge" donde los jóvenes presentarán su emprendimiento ante un jurado simbólico y optan por premios como incubación, mentoría, certificado y otros incentivos.

Igualmente, contará con una zona de experiencias en inteligencia artificial y realidad virtual, integrando así innovación, formación y tecnología al servicio del emprendimiento juvenil.

Para la ministra Carles de Arango, más que un evento, esta Feria de Innovación y Emprendimiento Juvenil busca consolidarse como una plataforma real para convertir el talento juvenil en oportunidades, ayudando a los jóvenes a creer en sus capacidades y a convertirse en protagonistas del desarrollo de sus comunidades y del país.

Esta iniciativa también es reflejo del compromiso del gobierno nacional, que bajo el liderazgo del presidente José Raúl Mulino ha convertido a la juventud en un eje estratégico de su gestión, promoviendo acciones concretas que fortalecen las capacidades, el talento y las oportunidades de las nuevas generaciones.

En esta edición, el MIDES apuesta por una oferta conectada con la realidad y el potencial productivo de Chiriquí, tomando en cuenta la diversidad de emprendimientos registrados durante la convocatoria. El sector agropecuario representa una actividad de gran importancia para la provincia y tendrá presencia dentro de la feria; no obstante, jóvenes de distintos sectores y áreas de innovación tendrán la oportunidad de exhibir sus productos, servicios, proyectos e ideas, detalló Rossana Muñiz, directora de Servicios y Protección Social de la entidad.'

+700

jóvenes participaron en la primera edición de la Feria de Innovación y Emprendimiento Juvenil. 3

de octubre, fecha en que la iniciativa se trasladará a la provincia de Chiriquí.

De esta manera, la feria busca mostrar que la innovación puede surgir desde diferentes ámbitos y que la tecnología puede convertirse en una herramienta para transformar actividades tradicionales, crear nuevos modelos de negocio y generar oportunidades en sectores como el agro, la gastronomía, el comercio, los servicios, la ciencia, la tecnología y las industrias creativas, entre otros.

El MIDES invita a jóvenes emprendedores, instituciones, universidades y sector privado a sumarse a esta jornada de innovación, formación y oportunidades, en un esfuerzo conjunto por construir un Panamá más próspero para las nuevas generaciones.

Próximamente, la Feria de Innovación y Emprendimiento Juvenil llegará a Colón, continuando esta ruta de crecimiento que impulsa el talento joven en todo el territorio nacional.

Los interesados aún pueden inscribirse accediendo al código QR en las redes sociales del Ministerio de Desarrollo Social (@midespma).