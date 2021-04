Ministro Luis Sucre aclara que amenza de paro de las enfermeras es por la permanencia

El ministro de Salud (Minsa), Luis Francisco Sucre, aclaró este jueves que la principal petición por parte del gremio de enfermería se debe al tema de las permanencias y al pago de sobresueldos por maestrías.

Sucre negó que se hayan incumplido otros acuerdos, a la vez que recordó que los nombramientos permanentes no pueden darse de la noche a la mañana.

"Ellas nos están pidiendo permanencia para el grupo de las enfermeras. La permanencia tiene que esperar que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dé posiciones permanentes, que haga la transformación de contratos para llevarlas a esa posición con calma y de manera gradual. Eso no podemos hacerlo de un día al otro, por más que queramos tenemos que esperar que el MEF creé las posiciones", dijo Sucre.

El alto funcionario agregó que hoy sostendrán una reunión con el MEF para tratar estos puntos.

Hay que recordar que ayer la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá (Anep) anunció que realizarán protestas pacíficas el lunes y martes de la otra semana, y de no recibir respuestas irán a un paro de labores prorrogables, a partir del miércoles.

Por otro lado, el jefe del Minsa manifestó que ya recibió la vacuna contra la covid-19, junto a la ministra consejera Eyra Ruiz.

"Me vacuné cuando terminó todo el personal de salud, porque me correspondía como médico. Pero no lo hice al principio", explicó.

Sucre asistió al auto rápido del estadio Rommel Fernández, donde hoy se puso en marcha la vacunación con los inmunizadores de AstraZeneca.

Sucre puntualizó que ayer enviaron una nota, en la que aceptan recibir 70 mil dosis más de la vacuna de AstraZeneca, las cuales llegarían dentro de tres semanas o un mes.

Sobre el encuentro con representantes de la industria del entretenimiento, el ministro mencionó que los intercambios han sido positivos y que para el próximo martes podría haber anuncios positivos.

