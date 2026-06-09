Minsa asegura un nuevo lote de vacunas contra el sarampión en la semana previa al Mundial 2026

Ante la creciente demanda de inmunización, el Ministerio de Salud informó que en menos de un mes se han aplicado más de 100 mil dosis de vacunas contra el sarampión en todo el país. Para realizar la continuidad del proceso, se anunció la llegada de un nuevo lote de 100 mil dosis adicionales entre el 12 y el 21 de junio.

La coordinadora del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Itzel de Hewitt, explicó que la respuesta ciudadana ha sido positiva, especialmente tras el llamado a vacunarse antes de viajar a los países sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En ese contexto, se está redistribuyendo el suministro hacia las regiones con mayor demanda, como Metropolitana, San Miguelito, Panamá Oeste, Veraguas y Chiriquí.

Asimismo, Hewitt reiteró que la vacuna continúa disponible en todas las instalaciones de salud del país. Panamá mantiene su condición libre de casos autóctonos de sarampión, registrando únicamente dos casos importados y uno por contacto, lo que refuerza la importancia de la prevención.

Históricamente, el país ha aplicado más de 11 millones de dosis de esta vacuna desde 1979, de manera gratuita, como parte de las estrategias de protección de la salud pública. Este esfuerzo ha permitido mantener bajo control la enfermedad y reducir riesgos de transmisión comunitaria.

En relación con el Mundial de Fútbol, el Minsa enfatizó que la vacunación es clave para quienes viajen a Canadá, México y Estados Unidos, con el fin de evitar contagios y proteger a la población al regresar al país. “Lo que queremos es que las personas viajen protegidas y no introduzcan la enfermedad”, señaló Hewitt.

De manera paralela, la Dirección de Provisión de Servicios de Salud mantiene activo un Plan Nacional de Contingencia, diseñado para garantizar una respuesta rápida y coordinada ante posibles casos sospechosos de sarampión.

El Minsa recordó que la vacunación sigue siendo la medida más efectiva para prevenir formas graves de la enfermedad, hospitalizaciones y muertes. Por ello, exhortó a la población a verificar su esquema de inmunización y acudir a la instalación de salud más cercana para completar las dosis correspondientes.

La institución reafirmó su compromiso de proteger la salud pública mediante campañas de prevención y abastecimiento oportuno de vacunas, asegurando que la población cuente con las herramientas necesarias para enfrentar el riesgo epidemiológico.