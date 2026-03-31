Minsa mantendrá operativa 137 instalaciones de salud

Unas 137 instalaciones de salud, entre hospitales, policentros, Minsa-Capsi, centros de salud y puestos transitorios se mantendrá habilitadas, durante la Semana Santa, informó el Ministerio de Salud (Minsa).

De estas 137 instalaciones, 84 son 24 horas, esto incluye los 21 hospitales que están a cargo del Minsa quienes mantiene sus servicios de emergencia operativos las 24 horas del día, así como los más de 30 centros de salud en áreas de difícil acceso, dijo María Joannou jefa nacional del Departamento de Emergencias en Salud del Minsa.

“El Viernes Santo y el Domingo de Resurrección habrá una reducción del 10% en la operatividad de algunas instalaciones de salud; sin embargo, el resto se mantendrá en funcionamiento”, aclaró la funcionaria.

Joannou, explicó que la institución se mantiene en Alerta Azul con miras a la conmemoración de la Semana Santa, con la habilitación de las instalaciones de salud y vehículos de emergencia a nivel nacional.

Detalló que el Minsa dispondrá de 121 vehículos, entre carros de emergencia y ambulancias; de estos, 36 cuentan con soporte vital avanzado. Además, en esta Alerta Azul participarán 2,200 funcionarios, incluyendo personal médico y administrativo.

Durante este período, todas las dependencias del sector salud deberán implementar los lineamientos generales establecidos para la cobertura en situaciones de emergencia durante la Semana Mayor.

Por otra parte, el Minsa recomienda a las personas que se desplacen al interior del país mantenerse hidratados y protegerse del sol ante las altas temperaturas anunciadas por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

También recomienda evitar la exposición directa al sol de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. y utilizar bloqueador solar así como mantener las medidas de prevención y autocuidado ante los virus respiratorios y utilizar repelente de mosquitos ante los casos de dengue registrados en el país.