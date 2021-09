Panamá

Minsa mantiene toque de queda en algunos sectores, gran mayoría del país puede circular las 24 horas

El Minsa explicó: “El toque de queda se mantiene de lunes a domingo, de 1:00 a.m. a 4:00 a.m. y el cierre de los comercios será a las 12:00 m.n., en los lugares donde no se ha levantado la restricción de movilidad”.