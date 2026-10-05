Minseg y la Orden de Malta impactan a miles de familias con misión humanitaria en la comarca Ngäbe-Buglé

El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), en alianza con los estamentos de fuerza pública y la Embajada de la Soberana Orden de Malta, concluyó una misión humanitaria de dos semanas en la región de Nedrini, distrito de Mironó, en la comarca Ngäbe-Buglé.

Las operaciones culminaron con una feria interinstitucional en el Centro Educativo Cerro Otoe, en el corregimiento de Hato Culantro. En el lugar, el ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Ábrego, y el presidente de la Embajada de la Orden de Malta en Panamá, Raúl Arias, encabezaron la distribución de 1,428 cajas de ayuda humanitaria y la entrega de 2,000 raciones de comida para comunidades de difícil acceso.

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Durante la feria de salud instalada en la base operativa, equipos multidisciplinarios brindaron 474 atenciones médicas especializadas en medicina general, ginecología, odontología y nutrición, además de aplicar 567 vacunas y despachar 1,284 medicamentos.

De manera paralela, más de 1,400 estudiantes participaron en talleres psicoeducativos orientados al desarrollo personal y la preservación de la identidad indígena.

La gira incluyó jornadas de captación institucional para los estamentos de seguridad (Policía Nacional, Senafront, Senan y Servicio Nacional de Migración), logrando evaluar a 469 jóvenes aspirantes de la comarca interesados en ingresar a las filas de la fuerza pública.

"Esta tercera misión humanitaria en la región Nedrini demuestra que la Seguridad Pública tiene un rostro humano. Traemos alimentos, atención médica, apoyo a la comunidad, respaldamos la educación y la protección ambiental. Estamos haciendo prevención cuando acercamos estas instituciones a nuestras comunidades", subrayó Ábrego.