Cáncer de mama en hombres: ION registra 64 casos entre 2021 y 2026

Aunque la incidencia es significativamente menor en comparación con la población femenina, el cáncer de mama también afecta a los hombres y tiende a presentar un desarrollo clínico más agresivo. Ante esta realidad, el Ministerio de Salud (Minsa) exhortó a la población masculina a realizarse el autoexamen a partir de los 50 años y mantenerse alerta a cambios en el pecho.

Estadísticas del Instituto Oncológico Nacional (ION) revelan que entre el año 2021 y el primer trimestre de 2026 se diagnosticaron 64 casos de tumor maligno de mama en hombres en el país. La evolución por periodo muestra una tendencia sostenida en el quinquenio: 8 casos en 2021, 5 en 2022, 14 en 2023, 15 en 2024, 15 en 2025 y 7 durante el primer trimestre de 2026.

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Síntomas de alerta y falta de tamizaje en la población masculina

El cirujano oncólogo del ION, Roberto García, precisó que los hombres poseen tejido mamario susceptible de desarrollar neoplasias. Al no contar con un método de tamizaje rutinario equivalente a la mamografía femenina, la detección precoz depende del autoconocimiento del paciente.

"Es importante que el hombre conozca su cuerpo y esté atento a cualquier cambio. Ante la presencia de un bulto, engrosamiento, cambios en la piel, dolor, sensibilidad, inflamación o salida de líquido por el pezón, debe acudir al médico", enfatizó el especialista.

Factores de riesgo genéticos y recomendación médica

El Minsa subrayó que los hombres con antecedentes familiares directos de cáncer de mama o portadores de mutaciones genéticas en los genes BRCA1 o BRCA2 deben someterse a controles médicos más estrictos.

La institución reiteró que la detección temprana facilita la eficacia del tratamiento y recomendó no ignorar ninguna alteración física en el pecho, acudiendo a un centro de salud ante las primeras señales de alerta.