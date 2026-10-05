MICI reconoce aporte del CONEP al Informe Final de la Comisión Interministerial sobre la mina

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, reconoció el aporte del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) al trabajo de análisis desarrollado por la Comisión Interministerial sobre el sitio de la mina, destacando la importancia de los estudios elaborados por su Unidad de Análisis Económico.

Durante un encuentro con representantes del sector empresarial, Moltó señaló que los documentos entregados por el CONEP permitieron incorporar al análisis información económica, laboral y territorial que sirvió de sustento para los datos considerados por la Comisión en la elaboración de su Informe Final y sus recomendaciones.

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El pasado 11 de septiembre, el presidente del CONEP, Raúl Joaquín Montenegro Vallarino, acompañado por representantes de la organización, entregó formalmente a la Comisión Interministerial tres estudios de la Unidad de Análisis Económico del Consejo, con autorización expresa para su utilización y divulgación pública.

Entre los documentos se encuentra la actualización de las repercusiones socioeconómicas del cierre de la operación entre 2023 y 2025, un estudio de 174 páginas elaborado en enero de este año.

También fue entregado el estudio original sobre las repercusiones del cese de operaciones, de octubre de 2024, así como la línea base de la población activa en 45 comunidades de Coclé y Colón, construida a partir de trabajo de campo levantado en octubre de 2025.

Fuente técnica de las cifras macroeconómicas

Moltó resaltó especialmente el peso que tuvo la información económica aportada por el CONEP dentro del documento presentado al Presidente de la República.

“Es importante destacar lo siguiente: el primero de esos estudios es la fuente de toda cifra macroeconómica del Informe Final que ayer recibió el Presidente de la República. Toda. Cuando el informe dice cuánto perdió el país, el dato viene de ahí. Cuando dice cuántos empleos se perdieron, viene de ahí. Cuando dice cuánto deja de percibir el fisco cada día que pasa, viene de ahí”, destacó Moltó.

Impacto en empleos, proveedores y comunidades

Los estudios permitieron dimensionar, entre otros aspectos, los efectos del cierre sobre el empleo y la cadena de proveedores nacionales.

La información analizada refleja más de 6 000 empleos directos y alrededor de 30 000 indirectos, con un impacto estimado sobre unos 144 000 panameños vinculados a esos hogares.

Asimismo, se identificaron alrededor de 2 000 proveedores panameños, de los cuales el 75 % correspondía a micro, pequeñas y medianas empresas, lo que representa aproximadamente 1 500 empresas nacionales que formaban parte de la cadena de suministro.

Otro de los aportes relevantes fue la línea base levantada en 45 comunidades de Coclé y Colón, que permitió incorporar información directa del territorio y conocer con mayor precisión los efectos del cierre sobre las poblaciones vinculadas a la actividad minera.

Según los datos presentados, más de un tercio de los trabajadores de la operación provenía de comunidades del área minera.

Pérdidas económicas diarias estimadas

Los estudios aportados por el CONEP también sustentaron los promedios económicos diarios incluidos en el informe: $6.85 millones en divisas que dejan de generarse; $3.79 millones en Producto Interno Bruto; $1.28 millones en impuestos directos que deja de percibir el fisco; y $390 mil que deja de recibir la Caja de Seguro Social.

Moltó destacó que la experiencia demuestra el valor de contar con información técnica y verificable producida por distintos sectores para sustentar los procesos de análisis sobre asuntos de relevancia nacional.