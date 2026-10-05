Canal de Panamá incorporará por primera vez cupos a largo plazo para esclusas Panamax

El Canal de Panamá incorporará por primera vez su programa de Asignación de Cupos a Largo Plazo (LoTSA) para las esclusas Panamax, mientras mantendrá este mecanismo para las esclusas Neopanamax.

El programa estará vigente del 3 de enero al 3 de abril de 2027 y ofrecerá los cupos mediante competencias de sobre cerrado y estará respaldado por un equipo especializado de atención al cliente, dedicado a proporcionar soporte oportuno y una experiencia ágil a los participantes.

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La competencia del LoTSA Neopanamax se realizará el 17 de noviembre de 2026, mientras que la correspondiente al programa piloto para LoTSA Panamax tendrá lugar el 24 de noviembre de 2026.

Para las esclusas Neopanamax se ofrecerán 36 paquetes, con una oferta total de 270 cupos (165 en dirección norte y 105 en dirección sur), a razón de tres cupos diarios, que serán distribuidos a través de distintos paquetes.

En el caso del nuevo programa piloto para las esclusas Panamax, se ofrecerán 51 paquetes, para un total de 288 cupos (147 en dirección norte y 141 en dirección sur), equivalentes a tres cupos diarios durante el período de vigencia con un solo nivel de flexibilidad.

El Canal de Panamá informó que el resto de la capacidad disponible continuará ofreciéndose mediante el Sistema de Reservaciones ordinario y las subastas, tal como se realiza actualmente.

LoTSA está diseñado para ofrecer a los clientes una mayor previsibilidad en la planificación de sus operaciones, permitiéndoles asegurar con anticipación espacios de tránsito durante la temporada seca.

Esta alternativa busca brindar mayor certeza para la programación de itinerarios y facilitar una mejor planificación logística para los usuarios del Canal.