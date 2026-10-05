Un hombre murió la mañana de este lunes a causa de un accidente de tránsito registrado en la carretera Panamá-Colón, a la altura del corregimiento de Cativa, provincia de Colón.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de la comunidad de Villa Guadalupe, cuando un vehículo particular atropelló al peatón que se encontraba sobre la vía.

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Tras el impacto, la víctima quedó tendida a varios metros de distancia, mientras que el conductor del automóvil permaneció en el lugar del suceso.

Intervención de la Policía Nacional y levantamiento del cuerpo

Al área acudieron agentes de la Policía Nacional para acordonar la escena e iniciar las investigaciones correspondientes.

Asimismo, una ambulancia llegó al sitio para evaluar el estado del accidentado; sin embargo, el personal médico confirmó que la persona no presentaba signos vitales.

Posteriormente, se coordinó con el Ministerio Público para las diligencias del levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue judicial.

Tranque vehicular en la vía Panamá-Colón e investigaciones sobre la víctima

El accidente provocó un pesado tranque vehicular tanto en el carril donde ocurrió el hecho como en el sentido contrario, debido a los conductores que reducían la velocidad para observar la escena. Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del atropello.

De forma preliminar, se presume que la víctima podría tratarse de un habitante de calle, lo cual está sujeto a confirmación oficial.