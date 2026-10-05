Monseñor Ulloa viajará a Roma para cumplir agenda eclesial durante octubre

El arzobispo de Panamá y presidente de la Conferencia Episcopal Panameña, monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, estará fuera del país durante octubre para participar en varios encuentros y actividades de la Iglesia católica en Roma.

La agenda del religioso comenzará el 6 de octubre, cuando participe en el lanzamiento internacional de YOUCAT Love Forever, conocido en español como YOUCAT Amor para siempre, un nuevo recurso dirigido a los jóvenes para abordar temas como el amor, la sexualidad y el sacramento del matrimonio desde la perspectiva de la fe católica.

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La actividad se desarrollará en el Centro Internazionale Giovanile San Lorenzo y reunirá a más de un centenar de participantes de diferentes comunidades y realidades de la Iglesia. El programa incluye la celebración de la Eucaristía, testimonios y espacios de reflexión.

Entre el 7 y el 14 de octubre, Ulloa participará además en el encuentro convocado por el papa León XIV con los jefes de las Iglesias orientales y los presidentes de las Conferencias Episcopales, en el marco del décimo aniversario de la exhortación apostólica Amoris laetitia.

El encuentro, bajo el lema “A diez años de Amoris laetitia: anunciar el Evangelio con las familias hoy”, tendrá como escenario el Aula Pablo VI y contará con representantes de las Conferencias Episcopales, de las Iglesias orientales católicas, invitados del Papa y familias de los cinco continentes.

La agenda del arzobispo panameño concluirá con su participación, junto a los demás obispos de Panamá, en la visita ad limina Apostolorum, prevista del 19 al 24 de octubre.

Durante esta visita, los obispos sostendrán encuentros con dicasterios e instituciones de la Santa Sede y tendrán una audiencia con el Santo Padre. Este compromiso permite a los obispos presentar la realidad pastoral de sus respectivas diócesis y compartir los principales desafíos, avances y expectativas de la Iglesia en sus países.