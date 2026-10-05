Mulino llega a Hanoi para consolidar una alianza estratégica entre Panamá y Vietnam

El presidente de la República, José Raúl Mulino, ya se encuentra en Hanoi, Vietnam, donde inició una visita oficial de tres días con una agenda que busca fortalecer las relaciones entre ambos países y abrir nuevas oportunidades de cooperación, comercio e inversión.

Mulino llegó a la capital vietnamita acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y fue recibido con honores oficiales por autoridades del país asiático, entre ellas el ministro de Educación de Vietnam, Hoang Minh Son; el viceministro de Relaciones Exteriores para América Latina, Dang Hoang Giang, y otros funcionarios.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

Durante su estadía, el mandatario panameño sostendrá reuniones de alto nivel y participará en encuentros con representantes del sector empresarial y marítimo de Vietnam. Uno de los principales objetivos será promover a Panamá como plataforma logística y puerta de entrada de productos vietnamitas hacia América Latina.

La agenda también contempla la firma de nueve acuerdos y memorandos de entendimiento en áreas consideradas estratégicas para ambos países, entre ellas agricultura, educación, comercio, turismo, aviación, aduanas y cooperación marítima.

Entre los instrumentos que serán suscritos figuran dos memorandos de cooperación agropecuaria, acuerdos con universidades marítimas para impulsar la formación y el intercambio académico, así como convenios entre academias diplomáticas y un acuerdo de cooperación en aviación.

También se prevén acuerdos en turismo y aduanas, además de un convenio entre la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI), dirigido a facilitar contactos empresariales y nuevas oportunidades de negocios.

Este martes 6 de octubre, Mulino participará en el foro “Un océano de oportunidades”, donde se reunirá con representantes de empresas navieras y del sector marítimo. Posteriormente, será recibido por el secretario general y presidente de Vietnam, Tô Lâm, en una ceremonia oficial que incluirá una reunión de trabajo de alto nivel.

Para el miércoles 7 de octubre están previstos encuentros con el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Trần Thanh Mẫn, y el primer ministro, Lê Minh Hưng. La visita concluirá con el Foro Empresarial Panamá–Vietnam, que reunirá a más de 70 líderes empresariales vietnamitas.

El ministro de Educación vietnamita destacó durante el recibimiento la disposición de su país para estrechar los vínculos con Panamá y resaltó la importancia del Canal de Panamá para el comercio mundial.

Mulino viajó a Vietnam acompañado por el canciller Javier Martínez-Acha; los ministros José Ramón Icaza, del Canal, y Roberto Linares, de Desarrollo Agropecuario; el gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Ruiz, y Kristelle Getzler, secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad de la Presidencia.