Singapur se unirá al tratado de neutralidad del Canal de Panamá

El Gobierno de Singapur anunció este lunes su intención de adherirse al tratado de neutralidad del Canal de Panamá durante la visita del presidente panameño, José Raúl Mulino, en el contexto de una gira con la que el líder centroamericano busca nuevas alianzas comerciales en el Sudeste Asiático.



La intención, expresada por el primer ministro singapurense, Lawrence Wong, durante la reunión bilateral, demuestra el compromiso de Singapur con "la seguridad marítima y con la defensa de la libertad de navegación a través de una de las vías marítimas más importantes del mundo", apunta en un comunicado la ciudad-Estado.



Por su parte, Mulino agradeció la medida de Singapur y avanzó que ambos países trabajan para conformar una comisión bilateral que les permita "unir esfuerzos y proyectos en común", señala un comunicado del Gobierno panameño.



El Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal de Panamá, vía que en los últimos años se ha visto envuelta en una competencia estratégica entre Estados Unidos y China, tiene por objetivo garantizar que la vía acuática permanezca abierta y segura para el tránsito pacífico de buques de todas las naciones, tanto en tiempos de paz como de guerra.



Mulino y Wong además presidieron la firma de un memorando de entendimiento para explorar oportunidades de colaboración estratégica orientadas a fortalecer la conectividad de carga aérea y apoyar el desarrollo de Panamá como una de las principales puertas de entrada logísticas al continente americano.



El dirigente centroamericano también se reunió con el presidente singapurense, Tharman Shanmugaratnam, con quien conversó en torno a los proyectos que impulsa el Canal de Panamá y el rol del país latino en el bloque Mercosur, entre otros asuntos.



"Singapur y Panamá se encuentran en la encrucijada estratégica del comercio mundial. Además, constituimos puntos clave en la gran ruta marítima que conecta Asia con América", enfatizó en su turno Shanmugaratnam.



Mulino, quien llegó a Singapur el sábado, continuará su gira con una visita oficial a Vietnam, una de las economías más dinámicas de Asia, donde se reunirá con el secretario general del Partido Comunista Vietnamita, To Lam, el máximo dirigente del país, apuntan los medios estatales vietnamitas.



La visita a Vietnam se extenderá hasta el jueves y su objetivo es "impulsar los nexos bilaterales de amistad y cooperación de manera más sólida y efectiva", después de haber alcanzado un intercambio comercial de 478,1 millones de dólares en 2025, según reseña este lunes la prensa vietnamita.



Las relaciones entre ambos países, que datan de 1975, se han ido fortaleciendo en los últimos años, con Vietnam vendiendo productos como calzado, teléfonos, computadoras y artículos electrónicos; y comprando a Panamá madera y sus derivados, y algunas materias primas.