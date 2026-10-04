El Ministerio Público (MP) mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer la causa de la muerte de un niño de cuatro años, ocurrida la tarde del sábado en una casa de la calle Don Bosco, en el corregimiento de Guadalupe, distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

El cuerpo del menor, sin signos vitales, fue hallado por su propia madre dentro de una de las habitaciones de la vivienda.

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La Fiscalía de Homicidio y Femicidio de la regional del MP aguarda el informe del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) con respecto a marcas que presentaba el menor en el área del cuello.

Mientras tanto se llevan a cabo entrevistas a la madre y otros familiares y se recaban otros indicios que puedan ayudar a esclarecer el caso.

Víctima fatal por siniestro vial en Campana de Capira

Por otro lado, una persona falleció y otra resultó con lesiones graves en un accidente de tránsito ocurrido la mañana de ayer domingo en la vía Interamericana, a la altura de Campana, en el distrito de Capira, provincia de Panamá Oeste.

El informe preliminar de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito (DNOT) de la Policía Nacional (PN) apunta a que el conductor del taxi con matrícula 8T-13129 colisionó contra un objeto fijo y luego entró en fase de vuelco, quedando con los neumáticos al aire.

Unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá que acudieron al sitio del accidente lograron rescatar del interior del vehículo a una mujer, la cual fue trasladada en condición estable a un centro médico.

El equipo de paramédicos dictaminó que el conductor del vehículo no presentaba signos vitales. Posteriormente, el Ministerio Público (MP) procedió con las labores de levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue judicial.

Personal de Accidentología del MP inició las investigaciones recabando indicios en el sitio que les permitan reconstruir las causas del siniestro vial.

Con esta nueva víctima, la cifra de personas fallecidas por accidentes de tránsito en la provincia de Panamá Oeste se eleva a 46 en lo que va del año 2026.