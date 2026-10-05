Fiscalía realiza inspección en antiguo Mirador del Puente de las Américas

La Fiscalía Anticorrupción realizó este lunes una inspección en el sitio donde se encontraba el Mirador del Puente de las Américas, como parte de las diligencias dentro de una investigación por la presunta comisión de un delito contra la Administración Pública.

Durante la diligencia, funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción, junto con peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), realizaron trabajos de planimetría con el objetivo de delimitar la zona de servidumbre y establecer el sitio donde se encontraba el monumento.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

El Ministerio Público informó que estas diligencias buscan obtener elementos que puedan ser incorporados como pruebas dentro de la investigación.

La Fiscalía Anticorrupción inició esta investigación el 27 de diciembre de 2025, luego de la demolición del monumento ubicado en el área del Puente de las Américas.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia, con alto respeto a los derechos de los ciudadanos y en estricto apego a la Constitución y la Ley.