Capturan a conductor y a civil hurtando combustible de un Metrobús en Albrook

Un conductor del sistema Metrobus y un ciudadano civil fueron aprehendidos en flagrancia por unidades de la Policía Nacional cuacuando supuestamente, extraían ilegalmente combustible del tanque de un autobús propiedad del Estado, informó la institución.

Según la Policía Nacional, la diligencia se registró durante un patrullaje de rutina y recorrido preventivo en los predios del antiguo Hospital Modular, ubicado en las inmediaciones del centro comercial Albrook Mall, en el corregimiento de Ancón.

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Al percatarse de la maniobra, los agentes del orden público procedieron a la intervención inmediata, encontrando a los dos sujetos utilizando una manguera para traspasar el carburante desde el depósito del vehículo oficial hacia múltiples galones y recipientes independientes.

La pronta acción de los uniformados permitió neutralizar el delito en desarrollo y asegurar tanto a los implicados como las evidencias en el lugar de los hechos", destaca la Policía.

Remisión a las autoridades competentes

Tras la captura en el sitio, los aprehendidos junto con los recipientes con combustible decomisados y el autobús fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Las autoridades adelantarán ambos serán remitidas ante las autoridades competentes para los procedimientos legales de rigo.