IDAAN reactiva la potabilizadora de Chepo y registra 93% de avance en obra de Ocú

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) reactivó los trabajos de rehabilitación integral de la planta potabilizadora de Chepo 1, un proyecto que busca modernizar el sistema y optimizar la producción de agua potable para más de 28 mil habitantes de las comunidades de Chepo y Nuevo Chepo.

El director ejecutivo de la institución, Antonio Tercero González, confirmó el impulso en la gestión de permisos, sometimiento de equipos y validación técnica del proyecto, el cual cuenta con un presupuesto de $7,191,273.03 y una capacidad de producción de 1.7 millones de galones diarios.

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Las obras actuales abarcan la limpieza general, inspección del tanque vitrificado de 600,000 galones, mejoras en el cercado perimetral, la estación de bombeo de agua cruda y la toma de agua. La fase de construcción está programada hasta el 19 de octubre de 2027, seguida de una etapa de operación, mantenimiento y capacitación hasta octubre de 2029, generando hasta 40 empleos en su pico de actividad.

"Estamos recuperando una infraestructura clave para Chepo. Esta rehabilitación permitirá renovar componentes esenciales, darle mayor confiabilidad al sistema y resolver problemas de sedimentos y bombeo", puntualizó Tercero González.

Avance del 93 % en Ocú

En la provincia de Herrera, el IDAAN reportó un 93 % de avance físico en el Proyecto de Agua Potable y Alcantarillado de Ocú Cabecera, infraestructura diseñada para beneficiar a más de 12 mil habitantes con una proyección de servicio a tres décadas.

El alcance de la obra contempla componentes de distribución de agua potable, alcantarillado sanitario, la rehabilitación de la Calle Central y la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales con capacidad para procesar 500 mil galones diarios.

Se ejecutan conexiones eléctricas en el sistema de tratamiento y en 10 nuevos pozos profundos.

Avanza la instalación de la red de conducción de aguas residuales y siete estaciones de bombeo para la protección de las fuentes hídricas locales.

Con estos proyectos, el IDAAN busca resolver rezagos históricos en materia de distribución de agua e infraestructura sanitaria en el sector de Panamá Este y en la región de Azuero.