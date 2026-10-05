MiAmbiente explica la coordinación de seguridad en Coiba tras la reapertura del penal

La reapertura del centro penitenciario en la isla Coiba ha requerido un ajuste en las estrategias de control y fiscalización en el archipiélago. Osvaldo Ureña, coordinador del Centro de Monitoreo y Preservación del Ecosistema Marino y Costero del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), explicó de qué manera se ejecuta la coordinación operativa entre la entidad ambiental y los estamentos de seguridad frente a este escenario y a la constante llegada de visitantes.

Ureña destacó en Nex Noticias que, al tratarse de un área donde convergen la custodia de privados de libertad, el tránsito turístico y la protección ambiental, se mantiene un trabajo articulado en el que el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) participa de forma permanente en las labores de patrullaje.

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"En el centro de coordinación mantenemos la presencia de las instituciones relacionadas con el tema de la pesca ilegal y el Servicio Aeronaval. Cada cual tiene sus responsabilidades: ellos manejan sus perímetros de seguridad respecto al penal y nosotros establecemos los perímetros alrededor de la isla donde las naves no pueden ingresar sin autorización", precisó Ureña.

Dijo además que el ministerio estableció ciertos perímetros que es donde las embarcaciones no pueden entrar si no están autorizadas. "hay un número incluso de embarcaciones que están permitidas y en ese aspecto es que nosotros realizamos la labor de monitoreo, control y vigilancia", sostuvo.

Control del flujo turístico y resguardo del ecosistema

A la dinámica penitenciaria se suma el monitoreo del turismo en el archipiélago, el cual registra entre 1,000 y 1,500 visitantes al año, con concentraciones simultáneas de hasta 200 personas, durante la temporada de avistamiento de cetáceos y actividades recreativas en los puntos autorizados de la isla.

"En este aspecto apuntamos a esta embarcación nueva que es precisamente para los estudios científicos para poder hacer esa labor de monitoreo, de control y de orientación a los turistas de cómo deben proceder", subrayó.

La presencia de guardaparques y técnicos busca orientar a las embarcaciones comerciales sobre las buenas prácticas de navegación, asegurando que los recorridos turísticos no interfieran con las zonas restringidas de la cárcel ni con los procesos biológicos de la fauna marina.

El rol operativo de las cuatro nuevas embarcaciones

Para responder a estos compromisos, MiAmbiente incorporó a sus activos cuatro nuevas embarcaciones adquiridas bajo la gestión del ministro Juan Carlos Navarro y del viceministro Óscar Vallarino. Las naves serán desplegadas para cumplir funciones específicas en el parque:

Las dos lanchas de 28 pies (300 HP y 120 millas de autonomía que fueron asignadas al patrullaje constante y vigilancia en los refugios marino-costeros donde las especies acuden a alimentarse y reproducirse.

Además de una lancha rápida Metal Shark de 28 pies (600 HP y 200 millas de autonomía): que según Ureña está destinada a coberturas de alto alcance en las 38 islas e islotes del archipiélago, el Golfo de Chiriquí y el Golfo de Montijo, permitiendo intercepciones rápidas e inspección de pesca ilegal.

Y una plataforma de investigación científica la cual está equipada con mesas de trabajo y capacidad para trasladar 12 tanques de buceo, que servirá de base móvil a biólogos y técnicos para el monitoreo de especies clave del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR).

Con esta flotilla, la institución prevé aumentar su capacidad de despliegue y mantener una presencia permanente en aguas del archipiélago para proteger el Patrimonio de la Humanidad.