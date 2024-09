Molinar revela que hay 16 casos más de cobro de salarios de docentes fallecidos

La ministra de Educación, Lucy Molinar, reveló este lunes que se detectaron 16 casos más de personas que cobraban salarios de docentes fallecidos.

Según Molinar, la semana pasada una persona devolvió un cheque que había cobrado de un pariente.

Aunque no tienen un aproximado de cuánto dinero se ha pagado, porque están haciendo los cruces de planilla con el Tribunal Electoral, Molinar indicó que tienen sospechas de que es un número bastante alto.

Explicó que cuando asumió el cargo se inició una auditoría y se detectaron estos casos que todos van a ir al Ministerio Público.

La titular de Educación, también manifestó que se detectaron casos de docentes con diplomas falsos, sin embargo no dio mayores detalles.

Sobre la deserción escolar, Molinar subrayó que de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en Panamá hay 100,700 estudiantes fuera del sistema.

Eso sin contar a los estudiantes que asisten a clases sin que la educación los vincule.

La ministra también habló en TVN Noticias sobre la falta de terrenos para construir escuelas. Solo en Panamá Oeste se necesita construir 20 escuelas, además en Panamá Este, Panamá Norte, Veraguas, Chiriquí, Colón, entre otras.

Agregó que varios diputados les ha ayudado a hacer la gestión de ir a pedirle a los empresarios que les den terrenos, cuando son terrenos del Estado.

En el caso de las escuelas de Paitilla, indicó que esos terrenos son de la Autoridad de Aeronáutica Civil y añadió que estas escuelas no se pueden cerrar, porque no hay dónde colocar a los estudiantes.

“Si no hay escuelas donde ellos viven, cómo vamos a cerrarlas, no hay terrenos. Los municipios han hecho negocio con la tierra y como era un negocio no previeron que ese crecimiento requería servicios como escuelas, hospitales, etc.”, sostuvo.