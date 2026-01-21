Molinar sobre reformas: 'Aquí no va a haber calle arriba y calle abajo'

La reestructuración del sistema educativo, según la ministra de Educación, Lucy Molinar, se llevará a cabo de manera ordenada, en los tiempos necesarios y en común acuerdo con todos los sectores involucrados, afirmando que no habrá "calle arriba ni calle abajo" porque de los resultados de esta discusión depende el futuro profesional de las próximas generaciones; no obstante, reconoció que teme que algunos actores cedan para complacer a quienes estén en desacuerdo con los cambios propuestos.

"La ley va a integrar temas álgidos en los que no se puede complacer y yo quisiera que la gente seria del país acompañara el proceso para que no caigamos en el ceder para complacer porque el resultado es que no va a pasar nada", subrayó.

Reiteró que los encuentros en los que no se plantee un proyecto sólido que responda a las necesidades de la juventud no contarán con su presencia porque no se trata de jugar a las "mesas que más aplaudan", sino de ajustar el sistema al siglo XXI con todo lo que ello requiere (capacitación docente, infraestructura, currículo, evaluaciones, entre otros).

Molinar confirmó que hoy, jueves, se reunirá con miembros de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional para establecer un mecanismo que permita unificar las ideas de ambas entidades.

Detalló que el proceso de consulta que lleva a cabo el Ministerio de Educación (Meduca) para la construcción de una nueva ley se dividirá en varias etapas, la primera, compuesta por un ciclo de 18 reuniones con representantes de distintos sectores que se prevé culmine a finales de mes para dar inicio a la segunda fase, desde la Presidencia de la República, que consiste en la presentación de propuestas y construcción del documento final.

Aunque la ministra no especificó los cambios que introducirá la nueva normativa al sistema, indicó que el marco legal que rige la educación en Panamá debe ser más flexible para que las adecuaciones puedan realizarse en el momento en que se necesiten, no cuando la ley lo permita.

"Lo que queremos es una ley marco, no una camisa de fuerza", puntualizó.'



La ministra Lucy Molinar reconoció que habrá cambios que no serán del agrado de algunos grupos.

Carmen de Broce, presidenta del Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional (Cospae), considera que las reformas a la ley No. 47 deben contemplar tres aspectos claves: actualización docente, eliminación de la centralización y burocracia e infraestructura, ya que, pese a los esfuerzos de las autoridades, siguen siendo los principales desafíos de la educación panameña.

Sobre la realización de dos debates para abordar el mismo tema, señaló que "no vale la pena tener dos líneas cuando los participantes de ambas mesas serán los mismos"; por ello, solicitó a los órganos Ejecutivo y Legislativo llegar a un acuerdo que facilite la construcción de un solo documento.

"Honestamente, no ayuda al país que estemos trabajando en dos líneas diferentes", dijo la presidenta de Cospae tras consultas de Panamá América.