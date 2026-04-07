MOP autoriza paso limitado en el puente de Las Américas

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) recomendó la apertura al tráfico en el puente de Las Américas únicamente para motos, autos sedanes, pick-ups, camionetas, microbuses y buses tipo coaster, luego de la inspección realizada por el equipo interinstitucional.

En tanto, se mantiene restringido el paso de buses de gran tamaño y todo tipo de camiones, salvo vehículos de emergencia.

La entidad informó que mantendrá un monitoreo constante del puente de Las Américas durante los próximos siete días, con el objetivo de evaluar su comportamiento estructural ante las cargas, mediante mediciones topográficas y ensayos técnicos.

El MOP agradeció a las instituciones involucradas en la inspección, entre ellas, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Cuerpo de Bomberos, Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y la Policía Nacional.

Ayer se registró una explosión en el sector de La Boca, ubicado debajo del puente de Las Américas, que dejó una persona fallecida y dos bomberos con heridas leves.

El siniestro obligó al cierre del puente por parte del MOP, con el fin de evaluar posibles daños en la estructura tras la detonación.

Durante este período, el puente Centenario se convirtió en la principal vía de conexión entre la ciudad de Panamá y Panamá Oeste.

También se habilitó el Corredor Logístico entre la carretera Brujas y el puente Centenario, como medida para mitigar el impacto en la movilidad vehicular.