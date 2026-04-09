CSS detecta fraude con pensiones alimenticias para pagar deudas particulares

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que, tras una investigación interna, se detectó la participación de varios servidores públicos en prácticas irregulares dentro del sistema de planillas de la institución.

De acuerdo con el informe, los implicados simulaban pensiones alimenticias para generar descuentos directos en sus salarios, los cuales eran utilizados para realizar pagos a una mueblería. Este mecanismo habría servido como fachada fraudulenta para pagar deudas particulares usando indebidamente la planilla de la institución.

La entidad explicó que esta conducta es una falta grave y una clara violación a la ley, así como a los principios de transparencia que rigen la institución.

Ante estos hechos, la CSS adoptó medidas disciplinarias contra los involucrados y presentó las denuncias penales correspondientes ante las autoridades competentes, a fin de que se determinen las responsabilidades.

La institución reiteró su compromiso con el uso adecuado de los recursos públicos y advirtió que no tolerará este tipo de acciones.

Asimismo, aseguró que continuará reforzando sus controles internos para prevenir y sancionar cualquier irregularidad.

Finalmente, hizo un llamado a todos sus servidores públicos a actuar con honestidad y estricto apego a la ley.