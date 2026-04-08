Evalúan traslado de tanques bajo el Puente de las Américas

Tras la explosión que afectó el tránsito vehicular en el Puente de las Américas, las autoridades analizan la posibilidad de reubicar los tanques de almacenamiento de hidrocarburos ubicados bajo la estructura para evitar futuros accidentes que pongan en riesgo la vida de los residentes de La Boca, conductores y usuarios que circulan por la vía y la estabilidad de la obra sobre el Canal.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montavo, explicó que estos tanques fueron instalados en el país durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) para proteger la zona de cualquier bombardeo; no obstante, reconoce que no pueden seguir debajo de la estructura que conecta la ciudad capital con el área oeste, por ello, están evaluando su traslado.

Adelantó que el área será saneada para garantizar la seguridad y salud de quienes residen cerca de estas estructuras.

La titular del Ministerio de Gobierno (Mingob) se refirió también al impacto que, en casos como el ocurrido, tienen las decisiones del anterior Gobierno respecto a la construcción del Cuarto Puente que, de efectuarse como inicialmente se tenía previsto, hubiese sido inaugurado en 2023, y no se tendrían solo 2 vías de acceso hacia Panamá Oeste, sino 3, pero cambios en su diseño postergarán su uso hasta 2028.

Montalvo indicó que las investigaciones para identificar a los responsables de estas acciones ya están en curso en el Ministerio Público, pero no se descarta que el Estado se convierta en querellante.

"En el momento en que tengamos una imputación, lo que corresponde es que nos constituyamos en querellante; ahorita mismo (la investigación) está en fase preliminar", dijo en Radio Panamá.

Señaló que están siendo respetuosos del debido proceso porque no desean abordar el tema de manera mediática, sino con apego a la ley.'

1,840

millones de dólares, estimación del sobrecosto del Cuarto Puente tras el cambio de diseño de la anterior administración. 2023

año en que se entregaría la obra que actualmente registra un avance general del 35%.

El siniestro bajo el Puente de las Américas también pone sobre la palestra la necesidad que tiene el país de construir nuevas vías y la falta de fiscalización del Estado a sus concesiones, pues a raíz de la explosión se conoció que la empresa involucrada tenía reclamos por deudas en perjuicio de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

Luego de esta revelación, el expresidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Juan Arias, considera que las autoridades deben reforzar la supervisión de estas y otras operaciones cedidas a particulares, de manera que no solo cumplan con lo acordado en el momento de la concesión, sino que también garanticen su mantenimiento y operatividad.

"Si le hubiéramos cancelado la concesión por morosidad, de repente este accidente no hubiera pasado; sin embargo, no podemos dejar de lado que todas las concesiones que tiene Panamá deben ser revisadas por expertos periódicamente", advirtió tras consultas de Panamá América.

Estas evaluaciones, a su juicio, deben realizarse de manera mensual, trimestral o anual para certificar el cumplimiento de los términos pactados con las empresas; de lo contrario, se tendrá que suspender la concesión, ya que no se le puede dar continuidad a un negocio que no obedece las normas establecidas.

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El empresario no descarta que surjan otras irregularidades de la empresa; no obstante, afirmó que corresponderá a las autoridades tomar las decisiones pertinentes.

Agregó que el incidente ocurrido el pasado lunes exige que se agilicen las investigaciones sobre posibles anomalías en el Cuarto Puente para determinar "por qué ha demorado y costado tanto", perjudicando a los miles de panameños que se beneficiarían de esta vía.

Panamá en los últimos meses ha descubierto irregularidades en varias de sus concesiones, por lo que la Contraloría General de la República ha realizado distintas auditorías, descubriendo perjuicios de hasta 1,337 millones de dólares al Estado.

Puente de las Américas

El Ejecutivo informó que este jueves llegará una misión del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos para colaborar voluntariamente con las inspecciones técnicas y estructurales que realiza el Ministerio de Obras Públicas (MOP) al Puente de las Américas a fin de garantizar la seguridad de los conductores y pasajeros.

El informe con los resultados finales se entregará el próximo lunes.

El paso por el Puente de las Américas está habilitado para vehículos livianos; el resto de automóviles debe transitar por el Puente Centenario.