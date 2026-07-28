Mujeres aún enfrentan barreras para acceder a espacios de poder

Aunque Panamá ha dado pasos importantes para garantizar el acceso e inclusión de las mujeres en la sociedad, su representatividad en sectores clave para el desarrollo económico sigue siendo un desafío pendiente que, según especialistas en la materia, exige un cambio estructural político con apertura y valorización de la experiencia que pueden aportar al crecimiento del país.

Los resultados del VIII Informe Nacional Clara González sobre la situación de la mujer en Panamá (2017-2024) revelan que, aunque más del 60% de las matrículas universitarias corresponden a mujeres, existe un embudo a lo largo de su formación que no les permite llegar a las carreras más demandadas, lo que limita su acceso al mercado laboral y a salarios competitivos o iguales a los devengados por hombres.

La doctora Gloria Young, consultora principal del estudio, añadió que aún hace falta eliminar la válvula de escape existente en la ley electoral para que más mujeres tengan participación en el ámbito político.

Mencionó que en las pasadas elecciones se logró una mayor paridad en las suplencias, pero quienes ocupan estos puestos no forman parte de la toma de decisiones; por ello, reformar dicha normativa les permitiría ser tomadas en cuenta.

Young solicitó a las autoridades poner atención al tema de las estadísticas porque de nada sirve decir que las mujeres han avanzado cuando no existen datos que lo comprueben, pues la información no está segmentada por sexo, lo cual obstaculiza la labor de los analistas.

"Igualmente, todavía tenemos retos grandes en cuanto al tema de la maternidad y los altos índices de mortalidad en las regiones originarias; sin embargo, hay protocolos que nos dan esperanza para avanzar porque muchas de las recomendaciones que hemos hecho se están desarrollando actualmente", dijo.

El estudio muestra que, a raíz de la pandemia del covid-19, las enfermedades mentales, específicamente ansiedad y depresión, en las mujeres aumentaron considerablemente, al igual que los casos de violencia doméstica, debido a que convivieron con sus agresores las 24 horas del día; y, aunque las estadísticas demuestran que se están atreviendo a denunciar, todavía existe un subregistro de quienes, por miedo o desconfianza, no acuden en busca de ayuda ante las instituciones competentes.



Datos del MP reflejan que los delitos de violencia doméstica en el país han aumentado un 21.8% con respecto al año pasado, cuando se registraron 10,239 denuncias frente a las 12,475 realizadas hasta el mes de junio del 2026.

La ministra de la Mujer, Niurka Palacio, anunció que en las próximas semanas se dará a conocer un plan de acción en el que han venido trabajando a partir de este estudio para agilizar la atención a víctimas de violencia doméstica, junto a los estamentos de seguridad pública, con el propósito de reducir la incidencia de feminicidios en el país.

Indicó que le preocupa que las denuncias por delitos relacionados con mujeres no estén teniendo resultados en el Órgano Judicial, pues muchos casos terminan en acuerdos de pena, suspensiones o fallos de no culpabilidad, decisiones que para las víctimas se traducen en impunidad y envían un mensaje equívoco a los agresores.

"El imaginario colectivo del varón le indica que no lo van a sancionar y puede seguir cometiendo la falta. Necesitamos sanciones ejemplares para aquellos que cometan delitos que tengan que ver con violencia contra la mujer", afirmó.

Reconoció que la estadística de estos delitos es un desafío que requiere de respuestas inmediatas y en ello están trabajando junto a otras entidades como el Ministerio de Salud (Minsa) y el Ministerio Público (MP) con el propósito de que las víctimas reciban la atención médica y jurídica que necesitan en el momento oportuno.

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Datos del MP reflejan que los delitos de violencia doméstica en el país han aumentado un 21.8% con respecto al año pasado, cuando se registraron 10,239 denuncias frente a las 12,475 realizadas hasta el mes de junio del 2026.