Mujeres pisan fuerte en el mercado laboral, pero no en las juntas

Las mujeres avanzan en el mercado laboral panameño y cada vez tienen mayor presencia en posiciones de liderazgo, pero ese crecimiento todavía no se refleja plenamente en las juntas directivas de las empresas.

El más reciente estudio de cumplimiento de la Ley 56 de 2017, elaborado por la Asociación de Directoras de Panamá (ADP), revela que al cierre de 2025 el 47.14% de las empresas reguladas contaba con al menos 30% de mujeres en sus juntas directivas. Aunque representa una mejora frente al 43.89% de la medición anterior, todavía significa que más de la mitad de las empresas no alcanza ese nivel de participación femenina.

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El promedio general también mostró una evolución positiva. La participación de mujeres en las juntas directivas pasó de 24% a 25.57%, reflejando un incremento, aunque todavía distante del objetivo establecido en la legislación.

Para el asesor empresarial René Quevedo, el comportamiento de las mujeres en el mercado laboral muestra que la discusión va más allá de las juntas directivas. Según su análisis, 31% de las trabajadoras del país ocupa posiciones de liderazgo supervisorio, técnico y gerencial, frente al 19% de los hombres.

Quevedo considera que uno de los factores que explica esta presencia femenina es la preparación profesional. De acuerdo con sus datos, dos de cada tres profesionales que se gradúan de las universidades panameñas son mujeres, lo que amplía progresivamente su acceso a posiciones de mayor responsabilidad.

El predominio femenino, sin embargo, no es uniforme en toda la economía. Quevedo señaló que la mayor presencia se concentra en actividades de servicios, entre ellas banca, seguros y turismo, mientras que sectores como construcción, logística e industria todavía presentan una participación más reducida.

El experto consideró que, ante esta evolución, la participación femenina podría continuar consolidándose conforme mejore el clima de inversión y se amplíen las oportunidades dentro del sector privado.'



56 de julio de 2017, establece el derecho de las mujeres al acceso y la participación activa en las juntas directivas de las instituciones del Estado y reguladas.



Las mujeres representan 43% de la población ocupada, pero ocupan 49% de las posiciones directivas, según el análisis citado de INEC.



Un 25.57% fue la participación promedio de mujeres en juntas directivas en 2025, en comparación con el 24% del año anterior.



Según el asesor empresarial, dos de tres profesionales que se gradúan de las universidades son mujeres.

Para Ana Sofía Alemán, presidenta de la Asociación de Directoras de Panamá, el reto consiste en continuar abriendo espacios para mujeres calificadas. Sostiene que el país cuenta con talento femenino preparado para asumir responsabilidades en las juntas y que una mayor diversidad puede contribuir a elevar el nivel de estos órganos de decisión.

Desde otra perspectiva, el economista René Bracho advirtió que las responsabilidades familiares pueden convertirse en una barrera para el desarrollo profesional de algunas mujeres. Aunque destacó el papel de estas en los microemprendimientos. A su juicio, a medida que estos negocios evolucionen hacia empresas formales, el papel estratégico y directivo de las mujeres emprendedoras será cada vez más visible.