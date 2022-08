No todo está claro sobre que las farmacias puedan importar medicamentos

Aunque la última propuesta del Ejecutivo en materia de medicamentos permitiría a las farmacias importar ha sido vista con simpatía por las partes, hay quienes tienen dudas sobre su efectividad.

La reciente apertura del mercado en Costa Rica generó esa expectativa de que, mediante importaciones paralelas se puedan abaratar los costos de los medicamentos.

"No sé si van a tener la capacidad. Como puede una farmacia pequeña, que a veces resultan ser los mismos distribuidores, tener capacidad financiera", cuestionó el presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames.

La propuesta sugerida por el Gobierno es que las farmacias pequeñas se asocien, como ha ocurrido en otros países, para que accedan a mejores precios.

Elvia Lau, directora de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud (Minsa), explicó que con la reforma a un artículo de la ley que regula la actividad farmacéutica, lo que se busca es que las farmacias puedan adquirir sus productos a mejores precios en el extranjero, pero no para distribuir, sino para dispensarlos en sus negocios.

No obstante, para Lucas Verzbolovskis, de la Asociación de Representantes y Distribuidores de Productos Farmacéuticos (Aredis), el proyecto no era necesario, porque la Ley de Medicamentos no prohíbe la importación a las farmacias.

"No soy político, pero pienso que ese proyecto es una medida política para dar a entender de que están haciendo algo", planteó el distribuidor.'



Mientras el Ejecutivo ha emprendido algunas acciones, mediante decretos, para abaratar el costo de los medicamentos y que no falten en las instituciones públicas, en el Legislativo se trabaja en reformas a la norma legal que regula la materia.



El presidente de la Asamblea, Crispiano Adames, dijo que con las reformas que prepararan, no se permitirá que entre al país ni un solo medicamento que provenga de países que no sean de alto estándar de rectoría y producción, al advertir sobre algo contrario en un decreto del Ejecutivo.



El debate del proyecto que modifica la Ley de Medicamentos, ha sido discutido en forma pausada y acorde a las acciones que emprende el Gobierno.

Verzbolovskis advirtió que el negocio de distribución es totalmente diferente al de las farmacias y lo único similar es que ambos venden productos farmacéuticos.

"Para distribuir se requiere capacidad técnica, flota, capacidad de frío, es decir, una cantidad de detalles que exigen los laboratorios que las farmacias pueden tener", dijo el comerciante.

El presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea, Daniel Ramos, informó que el proyecto presentado por el ministro Luis Francisco Sucre el pasado lunes, se podría estar discutiendo en primer debate en esta semana y se procurará que lo que se apruebe esté claro en material legal.

Y es que al presidente del Legislativo, Crispiano Adames, le preocupa que para registrarse como importador, los requisitos son diferentes a la de las farmacias.

"Habría que revisar esa parte, para que no haya conflicto", dijo Ramos.

Decreto

En un tema relacionado, también causó diferencias un artículo del recién aprobado reglamento de la Ley de Medicamentos, que a criterio de Adames, permitiría la entrada de productos de países que no tengan una autoridad regulatoria de alto estándar.

Según, la directora de Farmacia y Drogas, el decreto se refiere a países que no están en el listado que maneja Panamá, como Corea del Sur, que no significa que no cuenten con políticas de alto estándar en medicamentos.