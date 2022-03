No usar mascarilla en sitios públicos divide al panameño

El uso de la mascarilla en Panamá es un tema que encendió el debate desde el día uno que las autoridades de Salud la incluyeron como medida de bioseguridad para contrarrestar los contagios con la covid-19.

Después de dos años de pandemia y ante una desaceleración en los niveles de contagios en medio de un programa intensivo de vacunación y la reactivación de las actividades, el tema vuelve a la palestra pública con la flexibilización de las normas sanitarias.

Ante esto, la firma Gallup Panamá consultó la opinión del panameño frente al levantamiento gradual del uso de la mascarilla en sitios públicos y los resultados demostraron que más de 50% no está de acuerdo o tiene dudas sobre el levantamiento de la medida.

Al ser consultados sobre el uso de la mascarilla, y qué opinión tiene respecto a la eliminación de su uso en sitios públicos, el 40% dijo no estar en nada de acuerdo con su eliminación, 13% está algo de acuerdo, 22% está poco de acuerdo, 1% no sabe o no respondió a la pregunta, y solo un 24% de la población aseguró estar mucho o muy de acuerdo.

Gallup Panamá también clasificó las respuestas según el grado de escolaridad de los participantes. Es así como el 43% con un nivel de escolaridad de primaria señaló no estar en nada de acuerdo con la eliminación del uso de la mascarilla en sitios públicos.

En tanto, un 22% aseguró estar mucho o poco de acuerdo, respectivamente, con el levantamiento de la medida, 11% dijo estar algo de acuerdo y un 2% no respondió.

El 41% de los encuestados con un nivel de escolaridad de secundaria aseguraron estar en nada de acuerdo con la eliminación de las mascarillas en sitio público, mientras que aquellos que están mucho o poco de acuerdo igualaron en un 23%, un 13% está algo de acuerdo y un 1% no sabe o no respondió.

Para el nivel superior, la respuesta estuvo mucho más divida, y de estos, el 35% aseguró estar en nada de acuerdo con el levantamiento de la medida de bioseguridad, mientras que un 26% aseguró estar mucho de acuerdo con eliminar el uso obligatorio de la mascarilla en sitios públicos. Así mismo, un 22% confirmó estar poco de acuerdo, 16% lo está en algo, mientras que un 1% evitó responder o no sabía.

Desde el lunes 28 de marzo se levantó la medida sanitaria del uso obligatorio de la mascarilla en espacios abiertos, siempre que pueda mantenerse un distanciamiento físico de al menos 1 metro, confirmaron las autoridades de Salud.

La medida fue muy bien aceptada por una parte de la población, incluyendo médicos especialistas que han dado seguimiento al comportamiento de virus y las acciones que se tomaron como país para hacerle frente a la pandemia.

Julio Sandoval, médico intensivista y exmiembro del equipo asesor del Ministerio de Salud, calificó la medida de excelente y un paso más hacia adelante en la victoria contra virus SARS-CoV 2.

Sandoval advertía que la estabilidad de los indicadores epidemiológicos por más de 2 semanas, incluyendo carnavales y la apertura escolar, aunado a la alta tasas de vacunación y seroprevalencia con baja positividad, ofrecían a las autoridades la ventana para aplicar la flexibilización y eliminación obligatoria de la mascarilla en espacios abiertos.

En tanto, el infectólogo pediatra, Javier Nieto, evaluó como buena la medida de flexibilizar mascarilla en exteriores.

Sandoval apuesta a un retorno progresivo y escalonado a la normalidad, monitorizando parámetros epidemiológicos.

El especialista también considera necesario considera la flexibilización del uso de la mascarilla en las escuelas. “Ojalá luego podamos eliminarla del entorno escolar. Niños merecen interaccionar socialmente y sin barreras de comunicación”, señaló.

Mediante Resolución N° 1420 emitida este martes 2 de junio de 2020, se ordenó el uso obligatorio de mascarillas o cubrebocas para circular en todo el territorio nacional, como medida para prevenir contagios con la covid-19, 21 meses después, el Ministerio de Salud inició un levantamiento progresivo de la medida.

No obstante, el Minsa recomendó a las personas vulnerables (adultos mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas, pacientes inmunosuprimidos, personas no vacunadas o con esquema incompleto de vacunación), considerar el uso de mascarillas en espacios abiertos o al aire libre.

El uso de la pantalla facila se hizo obligatorio en el transporte público masivo metrobús y en el metro, desde mayo del año pasado, con la reactivación de las actividades económicas.

Desde esta semana, se elimina el uso obligatorio de la pantalla facial en transporte masivo de pasajeros, buses colegiales; al igual que en establecimientos de expendio de alimentos, restaurantes, bares, aunque se mantendrá el uso obligatorio de la mascarilla, detallaron las autoridades de Salud.

Otras medidas

El Ministerio de Salud autorizó el 100% de aforo en el transporte público, manteniendo el uso obligatorio de la mascarilla.

Igualmente, permitió la celebración de las festividades religiosas con motivo de la Semana Santa, entre ellas las tradicionales procesiones.

