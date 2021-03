Nueva negociación de proyecto sobre cannabis ante múltiples cambios

Mañana podría dilucidarse la discusión del segundo debate sobre el uso del cannabis medicinal.

Una comisión técnica debe reunirse para revisar cómo se ajustan las modificaciones que planifican realizarle al documento en el Pleno.

Y es que fueron los numerosos cambios planteados para el segundo debate, lo que motivó la suspensión de la discusión del proyecto, la semana pasada.

Prácticamente, se trata de un proyecto nuevo, ya que no solo se modificaron artículos, sino que se agregaron nuevos y se eliminaron varios.

"Espero que podamos ponernos de acuerdo en un proyecto con consideraciones médicas, no de salud mercantil, sino en busca de mitigar el sufrimiento de otros seres humanos", expresó el diputado Crispiano Adames, quien fue uno de los proponentes de los cambios introducidos al documento.

Entre estos, destaca que el Ministerio de Salud expedirá la licencia de fabricación de derivados de cannabis medicinal que permite la importación, exportación, comercialización y fabricación de derivados de este para uso terapéuticos.

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), por su parte, regulará lo concerniente a las semillas para la siembra y cultivos de plantas de cannabis y su uso veterinario.'

El Minsa establecerá el registro de pacientes usuarios. Este incluye, obligatoriamente, la información de la enfermedad, médico tratante, dosis prescritas y frecuencia de tratamiento, con carácter reservado.



El Minsa y la CSS crearán un programa nacional para el estudio y uso medicinal del cannabis y sus derivados para distintas dolencias y patologías.



Queda prohibido comercializar derivados de cannabis medicinal a domicilio o vía internet, a personas jurídicas no autorizadas por el Minsa.



Los cultivos no se podrán realizar en áreas protegidas, aunque no habrá restricciones de superficies.