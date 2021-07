Olmedo Estrada: 'Con buena voluntad no se reactivará la economía'

El país requiere que más inversiones lleguen a corto y mediano plazo. El tiempo se nos acaba, y hacen falta estrategias e iniciativas para poner en marcha la reactivación económica que requiere el país, dijo a El Trino el economista y catedrático, Olmedo Estrada.

¿Cómo califica la realidad económica del país a 16 meses de la pandemia?

Hemos pasado por un año muy difícil. En el 2020 la economía se desplomó y los resultados son evidentes. Este año los números indican que la economía está mejorando lentamente, pero hay variables que están incidiendo en que no ocurra, y una de ellas, es la vacunación que se está haciendo, pero todavía no hemos alcanzado niveles importantes. Las proyecciones indican un crecimiento de entre un 9 y 12%, pero eso va a depender de otras variables que están allí, pero que no se están moviendo.

¿Por qué los panameños no se identifican con esta recuperación económica?

El mayor problema son las más de 100 mil personas que sus contratos no han sido restablecidos. Si esas personas no trabajan, no reciben ingresos, no hay consumo, y para que la economía tenga esa reactivación tiene que haber consumo. Por otro lado, las más de 30 mil empresas que no han podido reabrir sus puertas porque no tienen el capital, flujo de caja, la liquidez necesaria. Adicional a eso, una familia que reciba al 50% sus ingresos no tiene los recursos para satisfacer sus necesidades, ni tampoco para incrementar el consumo.

¿Qué representa Panamá Solidario para una familia en estos momentos?

Ayuda a muchas personas que perdieron sus trabajos, un subsidio para mitigar un poco esa situación, porque 120 dólares mensuales, en comparación con lo que recibían, es una parte muy pequeña. Tienen que destinarlo a la alimentación, medicamentos e incluso para la compra de insumos de bioseguridad.

¿Qué significa este programa para el Estado?

Hay que poner las cosas en su justa dimensión, con la pandemia los ingresos gubernamentales han caído de manera espectacular, y pese a eso, el Gobierno ha tomado la decisión de dar ese subsidio a las familias. Aquí hay una realidad, la pandemia está impactando a las familias, al gobierno, a las empresas, aquí nadie se escapa. El Gobierno ha pedido financiamiento internacional, ha puesto bonos en el mercado de valores para atender las necesidades impuestas por el covid-19, y también apoyar a las familias panameñas para que no queden expuestas a una situación mucho más desastrosa como la falta de alimentos.

¿Cómo se traduce la flexibilización bancaria para los panameños?

Tanto las personas como las empresas están viviendo condiciones muy difíciles para enfrentar compromisos como financiamientos, préstamos, hipotecas y todos los compromisos bancarios. Si no se hace la flexibilización bancaria, el país puede convertirse en una explosión social, porque las personas pueden ir perdiendo sus carros y sus casas. Era inevitable, porque si no se hace de esta manera, en dos o tres meses tendríamos personas protestando porque no tienen cómo hacerle frente a una realidad de la cual no son culpables.

La ministra de Trabajo planteó que la situación laboral por pandemia es más difícil que la vivida durante la invasión, ¿qué hay de cierto y cuál sería la diferencia?

Una de ellas es el tiempo prolongado, casi dos años de pandemia. La post invasión fue un tiempo corto, donde vivimos momentos muy difíciles, pero se recuperó muy rápidamente porque se consiguió las inversiones y se movieron los sectores económicos. Ahora mismo, tenemos una economía que va recuperando terreno muy lentamente, porque en Panamá lo que falta son los recursos económicos. Entonces, no se ve la dinámica de crecimiento que se necesita.

Reactivación del 60% de los contratos suspendidos vs. un 20% de desempleo, ¿Qué lectura hace de estas cifras?

Que el país requiere estrategias que permitan que más inversiones lleguen en un corto o mediano plazo. El tiempo se nos acaba. Dentro de las cinco acciones que tiene el gobierno, buscar las inversiones extranjeras es muy importante, no podemos esperar que lleguen por buena voluntad, tenemos que tocar puertas, llevar las propuestas y traerlas de la mano. El gobierno habla de más de 130 proyectos aprobados, pero no tienen dinero para invertir, es una realidad. No podemos decir que tenemos en un plan 12 mil millones de dólares, dinero que no tiene. Hay que poner un equipo multidisciplinario para buscar la inversión extranjera.

¿Cómo evalúa las proyecciones económicas?

La economía panameña va a crecer, pero va a crecer porque el año pasado estábamos cerrados, así cualquiera crece. Tú tienes paralizado el país nueve meses, y en el siguiente año abres la mayor parte, lógico que habrá un crecimiento, aunque no se haga nada. No es lo que queremos, queremos un crecimiento que verdaderamente impacte, y se puede, si nos apretamos los pantalones y salimos a buscar las inversiones, porque esperar que llegue de algún lugar, es incapacidad administrativa.

¿Ha dado el Gobierno muestra de capacidad para lograrlo?

Estamos enfocados en cinco temas muy puntuales que tendrían un impacto económico verdadero, pero no podemos tener una economía que se mueva a paso de tortuga. Tenemos que tocar puertas, si no las inversiones no van a llegar, y un detalle importante, no somos el único país que está buscando inversiones.

¿El Gobierno conoce la ruta, qué limita el accionar?

Yo creo que es falta de estrategia e iniciativa. Existe la buena voluntad, pero con buena voluntad no llegamos a muchos lados, y yo creo que el discurso del presidente fue de muy buena voluntad.

Solucionar problemas con deuda, ¿Qué balance hace de este tema?

Este gobierno recibió un país con compromisos y tuvo que salir a endeudarse empezando, y por allí mismo, le cayó la pandemia. La justificación para el endeudamiento se acepta, pero el Gobierno no ha tomado ningún tipo de decisión para la contención del gasto. Si tú no tienes suficientes ingresos y sigues actuando como si te sobrara el dinero, entonces no es una práctica honesta con la realidad del país. El gasto público no dinamiza la economía, la estanca y la pone en una condición improductiva.

Cuarentenas y medidas sanitaria asimétrica, ¿Cree usted que ha reducido el impacto en la economía?

Tenemos que atender la problemática por todos los sectores por donde aparezcan. El Gobierno está llevando un plan de salud muy dinámico, con algunos desaciertos, nadie estaba preparado, y los números lo dicen así, pero la población está haciendo cosas adversas al plan. Hay que hacer mucha más docencia en la población del impacto de la enfermedad. Estamos metiendo todo el esfuerzo a la reactivación económica, pero estamos dejando a un lado el tema de la docencia.

¿Qué reflexión deja la pandemia en cuanto a los modelos económicos?

Esta pandemia nos sorprendió a todos. El modelo económico que tenemos en nuestro país, nos ha demostrado que hay cosas que corregir, tenemos que tener una visión a largo plazo. En Panamá no planificamos.

