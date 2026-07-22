Ortografía y futuro digital: Panamá apuesta por sus jóvenes

El Concurso Nacional de Deletreo 2026, organizado por la Fundación Hablemos Bien, celebra once años de trayectoria en la promoción del idioma español. La iniciativa busca fortalecer la ortografía, la redacción y la expresión oral en estudiantes de primaria y secundaria.

En abril, Panamá fue sede del Primer Concurso Iberoamericano de Deletreo, un evento histórico que reunió delegaciones de distintos países.

Por otro lado, la edición nacional de este año cuenta con más de mil inscripciones, que se seleccionarán por regiones educativas. Inicia este viernes 24 de julio con la participación de Bocas del Toro y culminará el próximo 16 de octubre con la gran final en el campus Ixe, donde se reunirán los 16 finalistas de todo el país.

Durante la firma oficial del convenio entre la Fundación Hablemos Bien e IFX Panamá, Martín Henao, Country Manager de IFX Panamá, destacó que la digitalización ha relegado la importancia de la buena redacción. Sin embargo, enfatizó que escribir correctamente es esencial incluso para el desarrollo de la inteligencia artificial, ya que una base sólida permite mejores resultados en el futuro tecnológico.

El ejecutivo subrayó que la raíz del cambio está en la niñez. “Si educamos al niño y al joven en temas de ciberseguridad, el adulto tendrá una vida más tranquila y la sociedad estará más preparada”, afirmó, resaltando que la formación temprana evita problemas en la etapa productiva.

En este sentido, la alianza contempla tres escenarios de trabajo: fomentar la buena redacción como base para la comunicación digital, capacitar en ciberseguridad a estudiantes y jóvenes, y crear conciencia sobre el uso responsable de la tecnología. Estas acciones buscan cerrar la brecha entre el deletreo y la digitalización, un desafío que afecta directamente a la sociedad panameña.

Por su parte, Iriela Montes, directora ejecutiva de la Fundación Hablemos Bien, expresó que este respaldo no solo fortalece el concurso, sino que también amplía su impacto social. Señaló que la tecnología debe convertirse en un instrumento para nutrir las necesidades educativas y no limitarse al entretenimiento.

Además, subrayó que la alianza permitirá brindar información proactiva y eficaz a los niños, jóvenes y adultos que participan en la actividad.

“No se trata solo de entretenimiento, sino de información que nutre las necesidades de la sociedad”, afirmó.

El evento también busca rescatar la importancia del idioma frente al impacto de la digitalización. Los organizadores reconocen que muchos jóvenes presentan deficiencias en ortografía y redacción, por lo que el concurso se convierte en un espacio de formación integral.



Por último, con esta alianza, el Concurso Nacional de Deletreo 2026 se proyecta como un espacio que une idioma, tecnología y seguridad digital. Así, se acorta la brecha entre escritura, oralidad y competencias tecnológicas, aportando al desarrollo integral de la juventud panameña.