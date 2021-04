Otro día improductivo en el Diálogo Nacional de la Caja de Seguro Social sin aprobar metodología

La forma como serán aprobados los acuerdos en el Diálogo Nacional de la Caja de Seguro Social (CSS), sigue siendo el Talón de Aquiles de las conversaciones, lo que impide que se pueda avanzar con la aprobación de la metodología.

Versión impresa

Ayer, nuevamente, las conversaciones se estancaron en torno al porcentaje y el número de representantes que se requieren para aprobar las propuestas que se presentarán.

La sesión de ayer inició con 20 representantes y luego se aumentó a 21, con la llegada del representante de Cambio Democrático.

Posteriormente, en horas de la tarde, nuevamente pasó a ser 20, tras el retiro del representante de los pacientes con enfermedades crónicas.

Por tercera sesión consecutiva, no hubo representación por parte del partido Panameñista.

El facilitador Joaquín García Villar, informó que el gremio de los educadores retornó al diálogo, sin embargo, su representante no ha podido acudir por tener covid-19.

García Villar informó a los presentes que todavía no hay nada en firme con los cuatro representantes de dos organizaciones que no están en el diálogo y que todavía no podía dar una fecha para la decisión de estos, si todavía se está gestionando un acercamiento.'



El diálogo por la CSS fue convocado el lunes 18 de enero de 2021.



La mesa plenaria fue instalada el 8 de febrero, sin la presencia de Conusi, que se rehusó desde un inicio a participar.



Una subcomisión analizó por cinco semanas la metodología del diálogo.



La mesa plenaria volvió a sentarse para abordar el trabajo realizado por la subcomisión, el pasado 15 de marzo.



Conato se retiró de la mesa ese día y, posteriormente lo hizo la representante de los gremios de educadores, aunque al final decidieron regresar, nombrando al suplente de la profesora.

Son siete garantes los que han sido designados para persuadir a los trabajadores aglutinados en el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) y la Confederación de Unidad Sindical Independiente (Conusi) a que se vuelvan a sentar en la mesa plenaria.

VEA TAMBIÉN: El médico que certificó la muerte de George Floyd sostiene que falleció por asfixia

Lo único aprobado

En seis horas de sesión, los integrantes del diálogo solo pudieron aprobar un ordinal de una parte de la metodología que se refiere a cómo iniciar la sesión.

Se aprobó por consenso que el primer llamado se realice a las 9:30 a.m. con dos terceras partes de los representantes.

Si no se logra el quórum, se esperará 15 minutos para realizar un nuevo llamado en el que se podrá iniciar la sesión con el 50% + 1 de los miembros de la mesa.

Esto aplicará también para las comisiones temáticas.

VEA TAMBIÉN: Establecen equipo técnico y científico para controlar plaga de los cítricos Huanglongbing (HLB), en Coclé

Hasta allí parecía que iba a ser una sesión productiva, pero se cayó en el porcentaje y número necesario de votos para aprobar las decisiones.

En la mesa quedaron dos propuestas. Una indica que se requerirá el 81% de los votos de las organizaciones que hayan confirmado su participación.

Esta iniciativa indica, también, que se necesitarán por lo menos 18 votos.

La otra propuesta es que los acuerdos dentro de las comisiones se aprueben con el 81% sin contemplar cantidad de votos.

VEA TAMBIÉN: ¿Ya tiene su PIN para canjear el Vale Digital? Aquí te decimos cómo hacerlo

Una semana más

La aprobación de la metodología del diálogo debió ser trabajo de dos sesiones, sin embargo ya va para una séptima sesión, sin que se vea el final de esta discusión.

Y es que el diálogo ha tomado dos meses, entre una subcomisión y la mesa plenaria, discutiendo su metodología, sin que pueda avanzar a los puntos más importantes.