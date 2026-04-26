Pacientes afectados por derrame de agroquímico no han presentado síntomas

Los 28 pacientes afectados por un derrame de agroquímico en Salamanca, provincia de Colón, no han presentado síntomas 24 horas después del incidente, informó este domingo el Ministerio de Salud (Minsa).

Según el Minsa, el equipo de la Región de Salud de Colón mantiene la vigilancia de los casos, en cumplimiento del protocolo que establece monitoreo entre 48 y 72 horas posteriores a la exposición.

La entidad reiteró que todos los afectados recibieron atención en el sistema público de salud y fueron dados de alta la tarde del sábado, tras confirmarse que se encontraban fuera de peligro.

Entre los atendidos se contabilizan seis menores de edad y tres adultos mayores.

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) indicó que los primeros reportes del caso señalan que unos envases "etiquetados con el nombre fosfuro de aluminio" fueron encontrados a la intemperie cerca de unas viviendas del sector de Salamanca y son sometidos a estudios para confirmar la presencia del químico.

Se trata de un insecticida de uso restringido en el país por su alta toxicidad, registrado en el Departamento de Agroquímicos de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal del Mida y que se vende en casas comerciales especializadas "solo con receta expedida por un ATF (asesor técnico fitosanitario)", dijo esta cartera en un comunicado.

"El fosfuro de aluminio es utilizado para eliminar insectos como gorgojos que solo habitan en áreas sin humedad, como graneros y silos, y para el control de plagas domésticas, aunque no es utilizado comúnmente para este tipo de actividad. Se despacha en envases debido a lo sensitivo del producto. Es un insecticida que se activa con el ambiente, despidiendo un gas con tiempo de acción de aproximadamente dos horas", de acuerdo con la información oficial.

El Mida hizo un llamado a la población a no manipular envases de dudosa procedencia y poner al tanto de inmediato a las autoridades en caso de hallarlos.