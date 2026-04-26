Más de 84 mil contratos laborales se registraron en el primer trimestre de 2026

La Dirección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral informó que un total de 84,067 contratos laborales fueron registrados durante el primer trimestre de 2026, en comparación con los 67,144 del mismo periodo en 2025.

De acuerdo con la entidad, esta variación representa un aumento de 16,923 contratos, reflejando una evolución gradual en la dinámica del mercado laboral.

En cuanto a contratos indefinidos, se registraron 18,598 durante los primeros tres meses de 2026, frente a 16,737 en 2025.

Por su parte, los contratos por obra determinada alcanzaron 19,144, en comparación con 14,803 en el mismo periodo del año anterior.

El Ministerio de Trabajo destacó que estos resultados evidencian un comportamiento positivo en la generación de empleo formal, en línea con los esfuerzos orientados a dinamizar el mercado laboral y ampliar las oportunidades para la población panameña, manteniendo una ruta de avance progresivo.