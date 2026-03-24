Pacientes de la CSS podrán ver sus exámenes en línea con Mi Caja Digital

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció que los pacientes ya pueden acceder a sus resultados de laboratorio desde cualquier dispositivo móvil o computadora a través de la plataforma Mi Caja Digital.

“Ya tenemos la plataforma de laboratorios integrada en Mi Caja Digital para que todos los panameños puedan ver sus resultados en línea y conocer qué pruebas ofrece cada unidad ejecutora”, indicó el director general de la CSS, Dino Mon.

De acuerdo con la entidad, esta plataforma no solo permite consultar el historial completo de exámenes realizados durante los últimos 12 meses, sino que también facilita verificar la disponibilidad de pruebas disponibles en las distintas instalaciones de salud, simplificando así la atención médica y el acceso a información vital.

La CSS explicó que, a través de micajadigital.css.gob.pa, en la opción de búsqueda de resultados, los pacientes pueden revisar en un solo lugar sus resultados de laboratorios. Esto permite ahorrar tiempo y costos de traslado, ya que no es necesario acudir personalmente a la instalación de salud para retirar los resultados.

Además, en la opción Pruebas disponibles, los usuarios pueden consultar en qué unidad ejecutora están disponibles los estudios que requieren.

Para quienes aún no se han registrado en la plataforma, la institución aclaró que sigue estando disponible la opción de retirar los resultados de forma física en la instalación donde se realizó el estudio, así como en cualquier otra unidad ejecutora.

Por otro lado, los médicos pueden acceder desde sus consultorios a un visor que muestra el historial completo de resultados de laboratorio de sus pacientes, lo que permite ofrecer una atención más ágil y precisa.

Esta iniciativa simplifica el acceso a la información médica, centraliza los datos en una única plataforma y mejora la experiencia tanto de pacientes como de profesionales de la salud.